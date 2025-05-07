Со вчерашнего вечера и в ночь на 7 мая над Брянской областью было уничтожено более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Брянской области Александр Богомаз.

Он добавил, что все цели уничтожены. О погибших или пострадавших, а также о каких-либо повреждениях не сообщается.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы ПВО уничтожили не менее девяти дронов, летевших в сторону Москвы.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что из-за угрозы атаки БПЛА самолет, летевший из Стамбула в Москву, который должен был приземлиться еще около 20:00 вечера 6 мая, в итоге был вынужден сесть сначала в Казани, а затем в петербургском аэропорту Пулково.

Пассажиры рассказали авторам канала, что они «более пяти часов сидят на полосе», а в лайнере «нет еды, воды нет даже в туалетах, нечем дышать».

В самом аэропорту Пулково, как сообщает «Осторожно, новости», из-за многочисленных перенаправленных рейсов даже самолеты, следующие по расписанию, например, рейс из Челябинска, застряли на взлетной полосе.

В Пулково сообщили, что их сотрудники сейчас работают «в условиях высокой интенсивности», часть рейсов ожидает вылета.

Телеграм-канала Baza пишет, что рейс «Победы» из Махачкалы в Москву был задержан более чем на 13 часов. В Пулково, по данным авторов канала, пассажиров рейса Дубай — Домодедово авиакомпании Emirates, совершившего посадку в Санкт-Петербурге, «не выпускали из самолета шесть часов, а затем просто предложили добраться до Москвы самостоятельно».

«В аналогичной ситуации оказались пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Pegasus Airlines. Их рейс также совершил посадку в Пулково, и, по словам пассажиров, их уже семь часов держат в самолетах, “как скот”. Ночь в самолете провели и пассажиры рейсов Uzbekistan Airways Ташкент — Москва и “Аэрофлота” Челябинск — Москва. Однако спустя семь часов ожидания людям все же разрешили выйти из самолетов в аэропорт», — говорится в посте.

Baza также пишет, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Самарканда и который должен был приземлиться в Москве, не смог сесть в аэропорту Жуковский и в итоге приземлился в Самаре.

«Спустя 4,5 часа ожидания в самолете людей выпустили в аэропорт, но гостиницу так и не предоставили: по словам пассажиров, им объяснили, что все отели заняты. Также представители “Уралов” сообщили пассажирам, что если те откажутся от дальнейшего перелета, то деньги за билеты возвращены не будут, так как часть пути все-таки преодолена», — утверждают авторы канала.

По данным Baza, 7 мая мобильный интернет был отключен в более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки БПЛА. Упоминались Ярославская, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областей, Москва и Санкт-Петербург, а также некоторые города Мордовии.

Источники телеграм-канала сообщили, что в Москве ожидают серьезных провокаций со стороны Украины и готовятся к удару «Орешником». Официальной информации на этот счет нет.

Собеседники Baza также заявляют, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны России определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности, в итоге якобы был выбран Киев.

В Шереметьево, как сообщили в Росавиации, с 01:00 вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В 04:07 они были сняты, одновременно с Внуково, где действовали аналогичные меры. В 04:25 ограничения в Шереметьево вновь начали действовать, в 05:30 они были сняты.

С 4:35 временные ограничения были введены в аэропорту Казани, с 08:00 — в аэропорту Нижнекамска (в 10:20 мск в обоих городах они были сняты), с 08:30 мск — в аэропорту Кирова.

В Росавиации также сообщили, что такие же ограничения действуют в «Домодедово», «Жуковском», аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля.

В «Аэрофлоте» заявили, что часть их рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы или задержаны на вылет. Пассажирам отмененных рейсов пообещали предложить возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов. Аналогичное заявление сделала авиакомпания «Россия».

В «Уральских авиалиниях» сообщили о задержании 40 их рейсов и отмене еще 18, отметив, сейчас почти 8,5 тыс. пассажиров авиакомпании ожидают вылета как в Москву, так и из нее в различных городах России и за рубежом. Авиакомпания NordStar рассказала о переносе шести своих рейсов, Nordwind — о задержании пяти.

В ночь на 7 мая системы ПВО сбили три дрона на подлете к Ярославлю. По словам главы региона Михаила Евраева, пострадавших и повреждений нет. Кроме того, 7 мая в городе Саранске (Мордовия) были отменены занятия в детсадах, школах и вузах.