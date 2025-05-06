Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за сутки пытались атаковать Москву и Московскую область беспилотниками. Первая попытка была предпринята в ночь на 6 мая, вторая — с 17:21 до 18:40 того же дня. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили три дрона самолетного типа.

Собянин сообщил об отражении двух дронов, летевших на Москву, в 17:38 мск. Спустя час он заявил об уничтожении еще одного БПЛА. Столичный мэр уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

О воздушной опасности предупреждали жителей подмосковных Жуковского и Раменского. В городах вводили режим «внимание по БПЛА», который был отменен в 20:28.

Ногинск и Щелково

По данным телеграм-канала Shot, летевшие на Москву дроны были уничтожены над Щелково и Ногинском, где обломки БПЛА упали на парковку. По словам очевидцев, в городе работало ПВО и были слышны звуки взрывов. Также местные жители жаловались на проблему в работе мобильной связи.

О сбое в работе мобильных операторов также говорили жители Каширы, Фрязино и Балашихи. В частности, абоненты Tele2 из Москвы и Подмосковье сообщали, что сеть у них не работает с 16:00 мск.

«Я не сразу поняла, что нет сети, пока не пришло по мессенджеру сообщение от сына, что не может дозвониться до меня и мужа. Нас все потеряли. Сейчас когда пытаюсь звонить, пишет, что номер не зарегистрирован в сети», — рассказал жительница Балашихи «Осторожно, Москве».

Как отмечает телеграм-канал, сбои могут быть связаны с мерами безопасности вводимыми ранее в Москве. В чате поддержки им отвечали, что связь пропала по независящим от операторов причин.

Кубинка, Тульская и Калужская области

Shot пишет, что два беспилотника уничтожили над Калужской областью и еще четыре — над Тульской. Предварительно, все дроны также летели в сторону Московской области.

Также взрывы прозвучали в районе аэродрома Кубинка, сообщили «Ленте.ру» жители расположенного рядом поселка Новый Городок. Первый был слышен в 18:30, а второй — спустя несколько минут.

По данным Shot, украинская армия использовала для атаки дроны кустарного производства типа «Лютый». Аналогичную информацию приводит Mash. Кроме того, Shot утверждает, что БПЛА были начинены поражающими элементами — металлическими шариками диаметром до 4 мм. Предварительно беспилотники могли запустить из Днепропетровской области, добавляет канал.

Аэропорты Москвы ввели ограничения на полеты

Вечером 6 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково, а также Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское») и Ярославля («Туношна»). В 18:59 мск ограничения на полеты были сняты в Жуковском.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что из-за атак БПЛА рейсы могут задерживаться. Некоторые рейсы были перенаправлены из столичного региона на запасные аэродромы.

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — говорится в сообщении.

«Срыв парада 9 мая»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ усилила атаки дронов на Москву, чтобы сорвать парад победы в Москве.

«Я хочу отметить, что ВСУ продолжают свои провокационные действия, направленные на дестабилизацию обстановки в нашей стране, в столице нашей родины. Конечно, они направлены на возможный срыв парада 9 мая, который пройдет в честь 80-летия Победы в Москве на Красной площади. Безусловно, эти попытки обречены на провал», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что российская армия и правоохранительные органы готовы к отражению каких-либо провокаций со стороны ВСУ.