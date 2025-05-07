7 мая в Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах, говорится в телеграм-канале администрации города. Глава Мордовии ранее сообщал об опасности ударов БПЛА по территории региона.

«Просим сохранять спокойствие! Следите за дальнейшей информацией», — сказано в сообщении городских властей.

Администрация Саранска не уточнила причины отмены занятий.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщал об опасности ударов беспилотников по территории региона.

«Работает система оповещения. Прошу соблюдать меры безопасности. При необходимости звоните 112», — писал он в телеграм-канале.

В ночь на 7 мая силы ПВО сбили три дрона на подлете к Ярославлю. По словам главы региона Михаила Евраева, пострадавших и повреждений нет. Также были отражены удары девяти беспилотников, летевших на Москву, писал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первая атака беспилотников на Мордовию произошла в апреле 2024 года. Через несколько дней средства ПВО перехватили еще один беспилотник над республикой.