Ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кроме столичных аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничения также действовали в аэропортах Сочи, Казани, Кирова и Нижнекамска, уточнили в АТОР.

В ассоциации рассказали, что во Внуково с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая отменили 50 рейсов, в том числе flydubai в Дубай, рейсы Turkish Airlines, AJet и Pegasus в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум.

Десять рейсов отменены в Санкт-Петербурге, более 45 рейсов задержаны более чем на час. На запасные аэропорты в Пулково, Шереметьево, Минеральные воды, Уфу, Пермь, Саратов, Казань направили 43 рейса.

В Шереметьево отменили около 40 рейсов, преимущественно внутри России, а также как минимум 50 зарубежных. Из Домодедово отменили около 20 вылетов, а на прилет были задержаны более 70 рейсов.

«Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино. К этому нужно быть готовыми и проверять свои вылеты, даже если их, на первый взгляд, сбои в расписании пока не коснулись», — заявили в АТОР.

«Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind, NordStar и другие авиакомпании уже предупредили своих клиентов о возможных задержках и сбоях в расписании, уточнили в ассоциации.

Как сообщили в Минобороны, средствами ПВО уничтожены 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также пять управляемых ракет «Нептун», шесть авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Как сообщили в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, более 4 тыяч. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска и Томска из-за задержки вылета свыше 25 рейсов после ночной атаки БПЛА.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры также сообщали о задержке рейсов в международном аэропорту Казани утром 7 мая. В Росавиации уточнили, что ограничения на прием и вылет из аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли в 10:20 мск.

Массовые задержки рейсов также произошли в петербургском аэропорту Пулково, куда в качестве запасного аэродрома были перенаправлены самолеты из Москвы. Причиной сбоев в расписании авиаперелетов стала ночная атака беспилотников, о которой, в частности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сотни пассажиров, чьи рейсы были задержаны или отменены, скопились в столичных аэропортах.