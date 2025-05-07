В течение суток российские силы противовоздушной обороны уничтожили 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Над какими регионами сбили БПЛА, не уточняется. При этом 7 мая закрывали аэропорты в ряде городов, в том числе в Казани, Москве, Нижнекамске, Кирове, Нижнем Новгороде, Тамбове, а также в Ярославле.

Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS. В министерстве также рассказали, что в течение прошедших 24 часов российские войска осуществили атаки на 149 районов, где временно располагались украинские военные подразделения.

Помимо этого, целями ударов стали площадки, с которых запускались беспилотные летательные аппараты, инфраструктура аэродромов, используемых в военных целях, а также хранилища безэкипажных катеров и боеприпасов.

Накануне, 6 мая, оборонное ведомство сообщало об уничтожении 202 дронов и четырех управляемых авиационных бомб JDAM производства США за сутки. В Кремле при этом отметили, что объявленное Россией перемирие в связи с празднованием Дня Победы сохраняется, несмотря на зафиксированную ночную атаку украинских дронов на российские территории.

«Инициатива о перемирии на праздничные дни актуальна и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Здесь хочу напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным Минобороны, всего с начала военной операции сбиты 56 178 дронов. За этот же период уничтожены 662 самолета, 283 вертолета и 23,2 тыс. танков и других бронемашин.