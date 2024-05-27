Военный эксперт и полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что существует специальная радиоволна при помощи которой украинские военные могут сдаться в плен. При этом он отметил, что такие действия сопряжены с серьезными рисками для обеих сторон.

Кошкин пояснил, что риски возникают из-за того, что «радиоволну, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке» могут «ловить свои же».

По словам эксперта, «сдаются в плен украинские военные часто». Особенно это заметно «на направлениях, где российская армия добивается успеха».

«Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию», — добавил полковник.

В пятницу 24 мая в Минобороны сообщили о том, что в период с 18 по 24 мая в плен России сдались 67 украинских военнослужащих. В ведомстве уточнили, что солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались на линии боевого соприкосновения. На каком направлении — не уточняется.

Наступление армии России на харьковском направлении

Днем 12 мая в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области.

Главком украинской армии Александр Сырский признал, что обстановка «существенно обострилась», а в Генштабе ВСУ в ночь на 13 мая сообщили, что российские войска имеют на этом направлении «тактический успех».

Вечером 14 мая украинский Генштаб сообщил, что украинские войска «переместились на более выгодные позиции» в районе Волчанска и Липцов. По состоянию на 16 мая из Харьковской области с начала наступления российской армии эвакуировано уже более 8,7 тысяч человек, уточнил в своем телеграм-канале глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

Днем 16 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в Харькове. По его итогам он назвал ситуацию на харьковском направлении сложной для украинских войск, но «в целом контролируемой».