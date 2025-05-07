Глава Чечни Рамзан Кадыров вправе гордиться тем, как преобразился регион под его управлением за последние годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики в Кремле.

Кадыров проинформировал Путина о значительном подъеме экономики региона. Согласно его докладу, экономический рост составил 32%, а в сфере промышленности зафиксирован скачок производства на 47%.

Строительная отрасль, по его словам, также демонстрирует успехи: объем выполненных строительных работ превысил 8 миллионов квадратных метров. Кроме того, в регионе наблюдается положительная динамика на рынке труда, где уровень безработицы сократился до 4%.

Президент отметил, что успехами Чечни, особенно в сфере экономики и строительства, вправе гордиться как жители республики, так и вся Россия.

«Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что и чеченский народ может этим гордиться так же, как мы все гордимся», — сказал Путин.

Кадыров в ответ выразил благодарность главе государства за высокую оценку и заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие.

В ходе встречи Путин также рассказал Кадырову, что глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов постоянно докладывает о происходящем на всех участках боевого соприкосновения, часто упоминая тренировавшихся в Чечне военных. По словам президента, подготовленные в республике бойцы блестяще сражаются в зоне проведения военной операции.

Накануне, 6 мая, Кадыров в ответ на слухи о своей отставке сказал изданию «Чечня сегодня», что просит освободить его от должности.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил он.

Позднее глава Чечни написал в своем телеграм-канале, что «многие не поняли смысл» его слов об отставке.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — пояснил Кадыров.

7 мая перед встречей с Путиным он подтвердил «Коммерсанту», что поднимет вопрос о возможной отставке во время разговора с главой государства. При этом неизвестно сделал ли это Кадыров, и как на такую просьбу отреагировал президент.

Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую Республику с 2007 года, является самым долго находящимся у власти главой субъекта России среди действующих руководителей. В 2017 году он выразил желание покинуть свой пост, однако в 2023 году заявил о планах баллотироваться на новый срок. Срок действующих полномочий Кадырова истекает в 2026 году.