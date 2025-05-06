Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просит освободить его от должности. Об этом он сказал изданию «Чечня сегодня» в ответ на слухи о своей отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров.

Политолог Станислав Тарасов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что к сообщениям об уходе Кадырова стоит относиться как к пиару. В то же время он предположил, что, «теоретически, его могли бы перевести куда-то в центр, если это не связано с ухудшением здоровья».

Потенциальным преемником Кадырова мог бы стать командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, один из сыновей действующего главы Чечни или «кто-то еще», допустил Тарасов.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил изданию, что не слышал о планах Кадырова уйти в отставку. Депутат напомнил, что решение о том, принимать или нет отставку главы региона, является прерогативой президента России.

Позже Кадыров написал в своем телеграм-канале, что «многие не поняли смысл» его слов об отставке.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — пояснил глава республики.

«Засиделся»: сколько раз говорил Кадыров о своей отставке

Глава Чечни, занимающий свой пост с 2007 года, уже неоднократно говорил о готовности уйти в отставку. В 2015 году Кадыров сообщил, что покинет пост, если получит такой приказ от президента России. Спустя год он заявил, что «с удовольствием» оставил бы должность главы республики и вместо этого взял бы в руки «лопату или автомат».

«Сейчас, чтобы меня не использовали, мое имя, против моего народа, я считаю, что надо руководству государства найти другого человека. Мое время уже прошло. Есть у человека предел. И сейчас для Кадырова пик, я считаю», — отметил он.

Незадолго до выборов главы Чечни в том же году Кадыров выразил мнение, что «выполнил свою миссию», но если «если скажут дальше служить — буду служить».

В 2017 году Кадыров назвал уход с поста главы Чечни своей мечтой, добавив, что «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».

«Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, — а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике», — сказал Кадыров.

В феврале 2022 года оппозиционер Илья Яшин* разместил на сайте Change.org петицию с требованием отправить Кадырова в отставку. За сутки с момента публикации она собрала более 100 тыс. подписей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают петицию всерьез, поскольку это «обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами».

В сентябре того же года Кадыров опубликовал видеообращение, в котором назвал себя «самым долгожителем» среди руководителей российских регионов.

«Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло — пока меня не выгнали. <…> Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти. <…> Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — заявил тогда чеченский лидер.

Через несколько дней после этого Кадыров заявил, что «не имеет права» уйти «просто так». «Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — сказал он.

В 2020 году Кадыров упомянул о готовности покинуть пост, комментируя выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу исламизма. Глава Чечни написал тогда в своем телеграм-канале, что готов «оставить должность, пострадать или отдать жизнь» за свою позицию.

Слухи о болезни Кадырова

После начала военной операции в СМИ и телегам-каналах регулярно появляются слухи о болезни Кадырова. В сентябре 2023 году телеграм-каналы обратили внимание на скопление автомобилей с чеченскими номерами возле Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Высказывались предположения, что глава Чечни проходит там лечение в связи с «почечной недостаточностью».

Кадыров позже подтвердил, что был в ЦКБ, поскольку навещал там своего дядю Магомеда Кадырова, и опубликовал видео из больничной палаты. Комментируя слухи о собственном здоровье, чеченский лидер заявил, что «жив и здоров».

В апреле 2024 года в СМИ появилась информация о том, что в 2019-м Кадырову якобы поставили диагноз некроз поджелудочной железы. В публикации говорилось, что это заболевание протекает мучительно и имеет высокую степень летальности. После этого Кадыров выложил видео своей тренировки в спортзале.

Новая волна слухов вокруг состояния здоровья Кадырова поднялась в январе 2025 года на фоне его длительного отсутствия в интернет-пространстве. В ответ на это бывший председатель чеченского правительства Магомед Даудов опубликовал видеозапись с главой республики, который заявил, что у него «все хорошо».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов