Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео тренировки в спортзале. Накануне, 22 апреля, появились публикации о том, что у него якобы некроз поджелудочной железы (панкреонекроз).

На полутораминутном ролике, опубликованном на странице чеченского лидера во «ВКонтакте», Кадыров жмет штангу лежа, занимается с гантелями и выполняет другие упражнения вместе с соратниками.

Видео сопровождается песней народной артистки Чечни Элины Муртазовой «Высокогорный дух». Из поста Кадырова следует, что тренировка проходила вечером 22 апреля.

«Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. <…> Советую всем именно таким образом избавляться от напряжения и заряжаться бодростью», — говорится в сообщении главы Чечни.

Согласно телеграм-каналу Кадырова, в тот же день он провел совещание по вопросам участия Чечни в военной операции на Украине, а также принял участие в расширенном совещании правительства региона.

22 апреля в СМИ появилась публикация о том, что в 2019 году Кадырову якобы поставили диагноз некроз поджелудочной железы (панкреонекроз). Это заболевание протекает мучительно, плохо поддается лечению и имеет высокую степень летальности, говорится в материале. Согласно публикации, в 2022 году состояние Кадырова якобы начало ухудшаться, а осенью 2023-го он был госпитализирован, как утверждается, «с острой легочной недостаточностью».

Слухи о болезни Кадырова

В сентябре прошлого года чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO сообщил, что глава республики якобы находится на лечении в Москве, а спустя неделю объявил, что Кадыров якобы находится в коме . Об ухудшении состояния чеченского лидера также писали украинские издания.

На фоне этих сообщений на странице Кадырова во «ВКонтакте» появилось видео с подписью: «Вечерняя прогулка стала отличными завершением ужина с семьей». Кадыров на видео показан со спины, ролик длится 10 секунд. Где и когда он снят, не уточнялось.

Спустя несколько дней Кадыров опубликовал видео прогулки под дождем и посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

Несмотря на эти сообщения, разговоры о проблемах со здоровьем у главы Чечни не прекратились. Телеграм-каналы обратили внимание на скопление автомобилей с чеченскими номерами возле Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Журналист Алексей Венедиктов* утверждал, что у Кадырова якобы «типичная тяжелая почечная недостаточность», в связи с чем ему «необходим частый гемодиализ, что, видимо, и происходит в ЦКБ».

В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова и не могут «давать справки о состоянии здоровья».

20 сентября Кадыров подтвердил, что был в ЦКБ, поскольку навещал там своего дядю Магомеда Кадырова во время «рабочей командировки». Глава Чечни также опубликовал видео из больничной палаты. Комментируя слухи о собственном здоровье, Кадыров заявил, что «жив и здоров», а также выразил недоумение, почему «даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха».

В конце сентября Кадыров встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам чеченского лидера, с главой государства был «долгий разговор, очень душевный».

В начале октября ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал фрагмент из передачи с участием Кадырова. Глава Чечни заявил на видео, что он «абсолютно здоровый». Он добавил, что сообщения об ухудшении его здоровья публикуют люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии», а российские ресурсы распространяют эти данные «как агенты».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов