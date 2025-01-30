Председатель чеченского правительства Магомед Даудов опубликовал видеозапись с главой Чечни Рамзаном Кадыровом после слухов о его исчезновении из публичного поля и проблемах со здоровьем.

Даудов подчеркнул, что видео записано 30 января в 16:10, опубликовано оно было в 17:29. Он упомянул «особо волнующихся псевдожурналистов», которые «пускают всякие слухи» о том, почему Кадыров якобы «18 дней не появляется на публике». «Рамазан Ахматович, волнуются. Что вы скажете на это?» — обратился он к главе Чечни.

Кадыров рассказал, что каждый день посещает мероприятия, «а они меня ищут». По его словам, в последние два дня он открывал строительные объекты и вручал транспорт: «Нужно, бывает, куда-то выехать — выезжаем. А так дома».

«Чай пьем. У нас все хорошо. <…> Хороший чай пью, рекомендую вам. <…> Мы должны еще победить, отпраздновать победу и еще очень много времени нужно нам. <…> Поэтому мы должны быть здоровыми», — сказал Кадыров.

Даудов подытожил, что у чеченского правительства «нет времени, чтобы потеряться». «Мы работаем: во благо республики, во благо нашей великой страны России», — сказал он.

Новая волна обсуждений возможных проблем со здоровьем у Рамзана Кадырова началась в январе на фоне того, что он якобы не появлялся в интернет-пространстве после новогодних праздников. Министр Чечни по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев назвал эти сообщения «дезинформацией» и заявил, что их «в очередной раз» распространяют «вражеские ресурсы».

«Мы просто наблюдаем, что наши враги <…> пытаются в очередной раз дискредитировать Рамзана Ахматовича. Пытаются создать какой-то негативный информационный фон. И без какой-либо аргументации <…> заявляют на своих информационных ресурсах, что на протяжении последних 15 дней, 16 дней, 18 дней не видели главу республики, <…> его не было в открытом пространстве. <…> Происходит <…> попытка манипуляции общественным мнением», — заявил министр.

Дудаев отметил, что в Чечне привыкли к подобным «вбросам» — «как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется». После этого министр перечислил некоторые мероприятия, на которых Кадыров появился с начала 2025 года. Среди них пятничные молитвы в грозненской мечети 10 и 17 января; инспекция реконструируемой улицы Асланбека Шарипова в Грозном 15 января; принятие техники на нужды военной операции на Украине от главы чеченского Минсельхоза Висхана Мацуева 26 января.

Кроме того, Дудаев отметил, что с начала года Кадыров уже опубликовал в своем телеграм-канале более 40 постов.

«Мы видим эту динамику, мы видим темпы работы. И все это при том, что глава республики с 13 января находится в отпуске. <…> Здесь надо еще отметить, что основная часть работы она всегда выполняется за кадром. <…> Надо учитывать, что это бесконечные звонки, встречи, поручения», — сказал министр.

В разговоре с РИА Новости пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов подтвердил, что Кадыров находится в отпуске. Свои обязанности на этот период Кадыров возложил на председателя правительства Чечни Магомеда Даудова.

«Да, может, у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит, но как глава республики всегда держит руку на пульсе», — сказал Вахидов.

Слухи о болезни Кадырова регулярно появляются в СМИ и телегам-каналах после начала военной операции на Украине. В апреле 2024 года в СМИ появилась информация о том, что в 2019 году Кадырову якобы поставили диагноз некроз поджелудочной железы (панкреонекроз). В 2022 году состояние Кадырова якобы начало ухудшаться, а осенью 2023-го он был госпитализирован, как утверждалось в публикации, «с острой легочной недостаточностью».

После этого Кадыров опубликовал видео тренировки в спортзале. На полутораминутном ролике он жмет штангу лежа, занимается с гантелями и выполняет другие упражнения вместе с соратниками. В августе он вновь высказался о своем здоровье. В эфире телеканала «Россия 1» Кадыров 30 раз отжался перед камерами и рассказал, что «абсолютно здоров». Слухи о своем состоянии он назвал поводом посеять панику и шум в республике.