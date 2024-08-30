Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что каждые три месяца делает «капремонт» своего организма, а каждые полгода — «большой ремонт». При этом он подчеркнул, что со здоровьем у него «все в порядке».

«Если я хожу, значит, живой. <…> Все в порядке. Каждые три месяца хожу на капремонт [своего организма], раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня. Так что те шайтаны, которые говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся», — рассказал Кадыров в прямом эфире, который он проводил в своей группе во «ВКонтакте».

Он добавил, что сообщения о его здоровье появляются, когда он «чуть поправился» или «чуть похудел». «Надо опрос сделать, сколько килограммов надо весить», — пошутил Кадыров.

Слухи о болезни Кадырова

Слухи о болезни Кадырова регулярно появляются в СМИ и телегам-каналах после начала военной операции на Украине. В частности, немецкое издание Bild в марте 2023 года сообщало, что у главы Чечни якобы появились проблемы с почками, из-за которых он привез в Чечню врача из ОАЭ. Сам Кадыров неоднократно отрицал эту информацию и называл подобные публикации «инфовбросами».

В сентябре 2023 года чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO сообщил, что глава республики якобы находится на лечении в Москве, а спустя неделю объявил, что Кадыров якобы находится в коме. Об ухудшении состояния чеченского лидера также писали украинские издания.

В публикациях утверждалось, что чеченский глава якобы впал в кому из-за острой почечной недостаточности и проходит лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента России (ЦКБ) в Москве. Украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в чеченской диаспоре сообщало, что Кадырова на самолете возили в Москву, но там ему якобы не смогли помочь. В связи с этим он планирует отправиться на лечение за границу, утверждалось в статье.

На фоне этих сообщений на странице Кадырова во «ВКонтакте» появилось видео с подписью: «Вечерняя прогулка стала отличными завершением ужина с семьей». Ролик длится 10 секунд — глава Чечни на нем показан со спины. Когда и где снято видео, не уточняется.

Позже Кадыров опубликовал видео прогулки под дождем и посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок».

Однако обсуждения его состояния здоровья не прекратились. В частности, экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* заявил, что у Кадырова «типичная тяжелая почечная недостаточность», при которой необходим частый гемодиализ. «Что, видимо, и происходит в ЦКБ», — заключил журналист.

В Кремле тогда отказались «давать справки» о состоянии здоровья Кадырова и уточнили, что не располагают информацией на этот счет.

Спустя несколько дней, 20 сентября 2023 года, Кадыров подтвердил, что был в ЦКБ, поскольку навещал там своего дядю Магомеда Кадырова во время «рабочей командировки». Глава Чечни также опубликовал видео из больничной палаты. Комментируя слухи о собственном здоровье, Кадыров заявил, что «жив и здоров», а также выразил недоумение, почему «даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха».

В конце сентября Кадыров встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам чеченского лидера, с главой государства был «долгий разговор, очень душевный».

В начале октября ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал фрагмент из передачи с участием Кадырова. В нем Кадыров заявил, что он «абсолютно здоровый», а сообщения об ухудшении его состояния публикуют люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии».

В апреле 2024 года в СМИ появилась информация о том, что в 2019 году Кадырову якобы поставили диагноз некроз поджелудочной железы (панкреонекроз). В 2022 году состояние Кадырова якобы начало ухудшаться, а осенью 2023-го он был госпитализирован, как утверждается, «с острой легочной недостаточностью», утверждалось в публикации.

На следующий день Кадыров опубликовал видео тренировки в спортзале. На полутораминутном ролике он жмет штангу лежа, занимается с гантелями и выполняет другие упражнения вместе с соратниками.

В августе Кадыров вновь рассказал о состоянии своего здоровья в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что «абсолютно здоров». Последнее обследование показало, что у него небольшой дефицит витамина D.

«Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильным питанием. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики — больше отдал правительству. Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — рассказал он.

В доказательство своих слов Кадыров 30 раз отжался перед камерами. Он добавил, что слухи о его здоровье придумывают, чтобы посеять панику и шум в республике.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов