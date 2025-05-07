Минобороны Украины опровергло информацию о якобы гибели проектировщика беспилотников Андрея Гуменного. Ранее фейковое заявление распространилось от имени министра обороны страны Рустема Умерова.

Вечером 7 мая украинские СМИ, в числе которых «РБК-Украина», УНИАН и «Страна.ua», опубликовали сообщение о якобы гибели Андрея Гуменного со ссылкой на Рустема Умерова. Утверждалось, что конструктор БПЛА погиб из-за подрыва его машины в Харькове.

Спустя несколько часов Минобороны Украины опровергло это сообщение, заявив, что информация была распространена фейковым аккаунтом Рустема Умерова.

«Министр обороны таких заявлений не делал. Обращаем внимание: у министра нет официальных аккаунтов в Telegram», — пояснили в украинском ведомстве.

Минобороны также подчеркнуло, что фейки могут использоваться как «элемент информационной войны», и призвало проверять источники перед распространением любых сообщений. После этого некоторые СМИ извинились и удалили ложную информацию.

«Информация о гибели конструктора дронов Андрея Гуменного в результате подрыва авто в Харькове оказалась вбросом — сообщение было опубликовано на фейковом канале «Умерова» в телеграме. Слава богам, и мы приносим извинения вам, дорогие подписчики», — написал УНИАН в своем телеграм-канале.

В феврале в Киеве подожгли автомобиль Range Rover бывшего заместителя главреда «Страна.ua» Светланы Крюковой. Источники «Украинской правды» среди правоохранителей рассказывали, что поджог произошел ближе к полуночи 13 февраля в одном из дворов. Огонь повредил квартиру второго этажа дома и фасад, однако никто не пострадал.

Пожар вовремя потушили, но автомобиль полностью сгорел и восстановлению не подлежит. Крюкова заявила, что у нее широкий круг недоброжелателей, в том числе среди известных блогеров и якобы в кругу офиса президента Украины.

«Машина сгорела. Так с Днем влюбленных меня еще никто не поздравлял. Месяц назад на меня указом президента наложили санкции. Среди прочего в пунктах указа значилось ограничение пользоваться и распоряжаться своим движимым имуществом. Поэтому я взяла водителя», — рассказывала Крюкова.

Журналистка отмечала, что чаще всего на этом автомобиле ездил водитель и развозил детей по спортивным секциям. Машину он парковал у себя во дворе, где и произошел пожар.