В 2024 году Роскомнадзор изменил собственную практику блокировки доступа к размещенным в интернете материалам, содержащим, по оценке органов власти, недостоверную информацию о российской специальной военной операции на Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Если раньше специалисты РКН блокировали конкретные страницы с материалами, оставляя остальной контент сайтов доступным, то теперь закрывают сайты целиком.

В частности, в декабре 2024 года ведомство ограничило доступ к популярному мессенджеру Viber. «Мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО», — комментировал это решение член думского комитета по информационной политике Антон Немкин.

В апреле 2024 года был заблокирован сайт интернет-издания «Полит.Ру», которое работало с 1998 года и являлось одним из первых сетевых СМИ Рунета. Причиной блокировки в РКН назвали «неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

В целом в 2024 году по требованию Роскомнадзора было заблокировано или удалено 27,4 тысячи материалов с фейками об СВО. Это, как отмечают «Ведомости», почти в 2,5 раза меньше, чем за 2023 год (66,4 тысячи материалов).

В РКН уточнили, что чаще всего за последние два года фейки о военной операции обнаруживались на зарубежных интернет-площадках, в мессенджере Telegram и на видеохостинге Youtube. Российские площадки оперативно удаляли противоправные материалы по указанию надзорного ведомства, подчеркнули в его пресс-службе.

Как сообщил на днях глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, с момента введения уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил по этой статье было возбуждено 414 дел, из которых до суда дошли 220. С марта 2022 года СКР завел 167 уголовных дел о дискредитации ВС РФ, из них 68 были возбуждены в 2024 году.