Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России. В ведомстве объяснили, что такое решение связано «с многочисленными нарушениями требований российского законодательства» со стороны Viber.

Как сказано в заявлении РКН, Viber нарушал «требования к организаторам распространения информации». Их выполнение необходимо для того, чтобы мессенджер не использовался в террористических и экстремистских целях, а также в целях вербовки граждан для совершения таких преступлений.

Помимо этого, требования законодательства призваны бороться с продажей наркотиков и «с размещением противоправной информации», отметили в РКН.

По данным члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, сумма штрафов, выписанных Viber за последние два года, превысила 1,8 млн рублей — они до сих пор не оплачены.

«Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Viber — мессенджер для обмена сообщениями, звонков и голосовой связи. Он был создан в 2010 году, изначально его можно было использовать только для iPhone. Приложение для Android было запущено спустя год после создания мессенджера.

В 2014 году Viber приобрела японская компания Rakuten. В настоящее время мессенджер доступен на iOS, Android, Windows и macOS.

По данным Mediascope за октябрь, мессенджер занимал в России третье место — в месяц он охватывал 26% населения, а количество пользователей в среднем составляет 14%. Перед ним в статистике Mediascope оказались WhatsApp и Telegram.