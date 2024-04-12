Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания «Полит.Ру», которое было создано в 1998 году и считается одним из первых зарегистрированных общественно-политических СМИ Рунета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что причиной блокировки стало неоднократное размещение на сайте издания «неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

«Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ресурс «Роскомсвобода»* сообщает, что заблокирован также сайт фонда боксера Александра Усика, который собирал пожертвования для Вооруженных сил Украины и украинской территориальной обороны. Оба сайта заблокированы «по маске» — со всеми доменами и поддоменами.

«Полит.Ру» основали филолог и политолог Кирилл Рогов*, издатель и продюсер Дмитрий Ицкович и историк и медиаменеджер Модест Колеров. Сначала это было не самостоятельное издание, а раздел на сайте zhurnal.ru, но потом проект получил собственную отдельную площадку.

За время работы по инициативе и при непосредственном участии «Полит.Ру» было реализовано множество гуманитарных проектов, включая «Публичные лекции», «Взрослые люди», «От первого лица» и другие.

Еще в 2014 году Роскомнадзор предупреждал «Полит.Ру» по поводу «публикации материалов, содержащих публичные призывы к изменению основ конституционного строя».

В 2020 году ведомство потребовало от издания «Бабр» удалить перепечатынный из «Полит.Ру» материал о депутате Госдумы Александре Хинштейне.

В 2022 году московская полиция проверяла журналистку издания на дискредитацию Вооруженных сил России из-за антивоенных постов в социальных соцсетях.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов