Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в своем телеграм-канале список из 430 украинских военнослужащих, которые готовы вернуться домой в результате обмена.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В.Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов”, — написала она.

Москалькова также выразила надежду на то, что гуманитарный диалог между сторонами конфликта продолжится. Ранее она сообщила о встрече своих представителей с представителями уполномоченного по правам человека в Украине. Встреча состоялась на границе Белгородской и Сумской областей, для обеспечения безопасности мероприятия был введен режим тишины.

“В ходе встречи взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций”, — написала Москалькова.

В конце мая российское Минобороны сообщило о первом обмене пленными военнослужащими с февраля. Обмен был проведен по формуле «75 на 75» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Москалькова писала в своем телеграм-канале 23 мая, что украинской стороны был направлен список из 500 военнослужащих, однако военное руководство страны «не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия».