Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны, cоздатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук прокомментировал RTVI появившуюся информацию о том, что обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной на неопредленное время прекратятся из-за атаки ВСУ на автомобильный пункт пропуска (АПП) Колотиловка в Белгородской области.

Ранее телеграм-канал Mash утверждал, что пункт «сгорел дотла» и что это было «единственное место в зоне СВО», где стороны конфликта могли проводить обмены.

Звинчук возразил, что АПП Колотиловка «на самом деле не имеет такого высокого значения». Он напомнил, что обмены проводились и в Запорожье, и в других местах — и что при желании можно найти место для них «где угодно».

«Мне кажется, причина не в ударе по пункту Колотиловка, а в принципе в переговорном фоне. В данном случае, вероятнее всего, из-за позиции украинских переговорщиков могли быть прекращены переговоры», — предположил собеседник RTVI.

Как писал Mash, днем 8 августа украинские войска выпустили по АПП Колотиловка несколько танковых снарядов, после чего устроили атаку дронами-камикадзе и сбрасывали снаряды с беспилотников. «В течение нескольких часов пункт сгорел дотла», — утверждается в публикации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 августа сообщил в своем телеграм-канале о возросшем за последние дни числе обстрелов Колотиловки и призвал оставшихся в селе жителей временно его покинуть.

Рассуждая о перспективе обменов, Звинчук предположил, что переговоры об этом «в любом случае будут продолжаться».

«С другой стороны, обменный фонд сейчас существенно пополнился у нас за счет того, что мы взяли пленных на Александро-Калиновском направлении — в Нью-Йорке и в Торецке, а у противника — за счет событий на Курском [направлении]. Я думаю, что сейчас переговоры в любом случае будут продолжаться, и Колотиловка может просто быть медийным объяснением того, почему никаких новостей на этот счет нет», — заключил Звинчук.

Когда ВСУ 6 августа начали попытку прорыва в Курскую область, украинские СМИ и российские Z-блогеры заявили, что несколько российских военных, в том числе служившие в регионе срочники, якобы попали в плен. Одного из них, 22-летнего Даниила К. из Белгородской области, узнали на видео двое друзей, тем самым подтвердив RTVI, что он мог попасть в плен.

Телеграм-канал «Два майора» тогда написал: «Парни живы, а значит, их рано или поздно вытащим. <…> Так бывает». Минобороны и другие официальные источники в России никаких комментариев по этому поводу не давали.