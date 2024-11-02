Минобороны России предлагало передать Киеву 935 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена пленными в 2024 году, но украинские власти согласились забрать лишь 279 из них. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Практически 700 человек, которые могли вернуться к своим семьям на Украине, — ими киевский режим просто побрезговал», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Киев саботирует процесс обмена, поскольку сосредоточен «исключительно» на возвращении иностранных наемников и военнослужащих батальонов, которые российские власти характеризуют как «экстремистские, террористические, националистические».

«Те, кто представляют Вооруженные силы Украины — почему-то к ним со стороны киевского режима, к своим же собственным гражданам, мобилизованным, военнослужащим — интерес они не проявляют», — заявила представитель российского МИДа.

По ее словам, киевские власти «регулярно» исключают военнослужащих из определенных подразделений ВСУ из обменных списков, поскольку «считают их недостойными обмена».

«Они считают, что те предатели. Что они оставили свои позиции в нарушение приказов. Что они добровольно сдались в плен. <…> Они их намеренно не хотят забирать», — подчеркнула Захарова.

Она назвала ложными заявления о том, что Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Киеву были переданы 29 человек, и российская сторона готова опубликовать списки, сказала Захарова.

Дипломат также отреагировала на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что «одна из стран» выразила готовность стать «покровителем» находящихся в России украинцев. К ним Сибига отнес пленных, «гражданских заложников» и вывезенных из Украины детей. О какой стране идет речь, глава МИД Украины не уточнил. По его словам, заявление было сделано в Канаде на министерской конференции по вопросам прав человека.

Захарова назвала высказывание Сибиги «политическим перфомансом».

«Все это нужно, потому что на Украине начинаются уже общественные волнения, люди задают вопросы, где, собственно говоря, те военнопленные, которые должны были быть обменяны», — считает Захарова.

Власти Украины, «замалчивая реальное положение дел», создают «видимость неких международных усилий», направленных на то, чтобы оказывать на Россию давление, добавила представитель МИД. Она отметила, что ей ничего не известно о том, выходили ли на Москву конкретные страны с предложением стать «покровителями» украинцев в России.

Если желание «оказать какое-то посредничество у кого-то возникнет», то посреднику стоит «вразумить» Украину «забрать своих собственных граждан, от которых они отказываются», заявила Захарова.

18 октября Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными по формуле «95 на 95». По словам Захаровой, всего с 2022 года было проведено 45 обменов, в результате которых на родину вернулись около 3 тысяч военнослужащих с каждой стороны.