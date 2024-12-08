Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова избранного главы США Дональда Трампа о том, что Украина в ходе конфликта с Россией потеряла убитыми и ранеными 400 тыс. военных, а Россия — 600 тыс. По словам Пескова, потери в результате военного конфликта «совершенно другие».

Песков заявил, что приведенные Трампом данные о потерях «изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины».

«Реальные цифры потерь совершенно другие: украинские потери кратно превышают потери с российской стороны», — сказал представитель Кремля.

Говоря о мирных переговорах, Песков отметил, что Россия открыта для них и приветствует мирные инициативы таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом [Владимиром] Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России», — добавил Песков.

Путин тогда озвучил следующие условия для прекращения конфликта: вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».

В Киеве настаивают на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Тем не менее в ноябре Зеленский заявил о готовности к прекращению боев в обмен на членство Киева в НАТО даже без возвращения утраченных украинских территорий. Однако приглашение в НАТО должно касаться всех международно признанных границ Украины, уточнял Зеленский.

Трамп 7 декабря провел в Париже встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, по итогам которой сообщил, что Украина готова к сделке с Россией с целью «остановить безумие». Республиканец добавил, что «хорошо знает» Путина, и «пришло его время действовать».

Украинский президент со своей стороны оценил встречу с Трампом и Макроном как «хорошую», написав в соцсети X, что Киеву нужен «справедливый и прочный мир», который не будет разрушен «через несколько лет».

Инаугурация Трампа, обещавшего в сжатые сроки достичь урегулирования между Россией и Украиной, состоится 20 января 2025 года. Как передавало агентство Reuters, предложения по завершению конфликта, которые обсуждаются в команде республиканца, предусматривают передачу России значительной части территории Украины и не предполагают вступления Киева в НАТО.