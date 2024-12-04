В команде избранного президента США Дональда Трампа выдвинули уже не один вариант мирного урегулирования между Россией и Украиной, передает Reuters со ссылкой на заявления советников республиканца. В общей сложности речь идет о трех озвученных предложениях по урегулированию, все они предусматривают передачу России значительной части территории Украины, сказано в публикации.

Агентство заметило некоторые общие элементы в предложениях трех ключевых советников Трампа, в том числе генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, которого будущий глава США номинировал на должность спецпосланника по Украине и России. В частности, все советники предлагают отказаться от идеи членства Украины в НАТО.

Аналитики и бывшие сотрудники национальной безопасности всерьез сомневаются, что Трамп сможет выполнить свое обещание прекратить конфликт России и Украины «за 24 часа», как он обещал это сделать. Тем не менее заявления его советников дают представление о «потенциальных контурах» мирного плана, говорится в статье.

Три варианта урегулирования

Неназванный бывший сотрудник нацбезопасности, работавший при Трампе, рассказал, что у команды избранного президента сразу три потенциальных плана урегулирования. Один из планов разработали советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц, другие планы представили будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл.

План Келлога и Флейтца предусматривает заморозку конфликта по нынешним линиям фронта, а также приостановку вступления Украины в НАТО. Если Киев не согласится пойти мирные на переговоры, его ждет прекращение военной помощи США, однако в случае, если от переговоров откажется президент России Владимир Путин, помощь Украине со стороны Вашингтона будет увеличена.

Согласно этому плану, Украине также будут предложены гарантии безопасности со стороны США, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения соглашения.

Будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, который на посту сенатора выступал против помощи Украине, в сентябре рассказал в одном из интервью, что сделка по урегулированию, вероятно, будет предполагать создание демилитаризованной зоны на существующих линиях фронта. Эта зона должна быть «сильно укрепленной» — в целях предотвращения новых атак со стороны России; при этом членства Украины в НАТО предложение Вэнса не предусматривает.

Ричард Гренелл, который во время предыдущего президентства Трампа занимал пост посла США в Берлине, в июле выступил за создание «автономных зон» на востоке Украины, однако подробностей по этому поводу не раскрыл. Он также выражал мнение, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам США.

Гренеллу еще только предстоит получить должность в новой администрации США, однако Трамп по-прежнему прислушивается к его мнению по европейским вопросам, сообщил Reuters неназванный советник будущего главы США. Он уточнил, что Гренелл был одним из немногих, кто присутствовал на сентябрьской встрече Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Потенциальные возражения

Эксперты полагают, что некоторые элементы предложений по урегулированию конфликта рискуют столкнуться с противодействием со стороны Зеленского, чей «план победы» предполагает приглашение Киева в НАТО. Кроме того, неприятие могут выразить европейские союзники Украины и некоторые законодатели США.

В частности, под вопросом может оказаться план Келлога, который предусматривает увеличение помощи Украине в случае отказа России от переговоров: некоторые из ближайших союзников Трампа в Конгрессе выступают против оказания Киеву дополнительной военной помощи.

«Я не думаю, что у кого-то есть какой-либо реалистичный план, как положить этому конец», — сказал бывший офицер разведки США Юджин Румер.

Зеленский в ноябре заявил о готовности к прекращению боевых действий в обмен на членство Киева в НАТО даже при условии, что Россия не пойдет на территориальные уступки. По его словам, если подконтрольную Украине территорию примут «под зонтик НАТО», в будущем можно будет договориться о возвращении «остальной части [страны]» дипломатическим путем.

Путин в июне обещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».