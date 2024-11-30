Украина готова к прекращению боевых действий в обмен на членство в НАТО даже при условии, что Россия не пойдет на территориальные уступки. Об этом заявил в интервью Sky News украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, если подконтрольную Киеву территорию примут «под зонтик НАТО», в будущем украинские власти смогут договориться о возвращении «остальной части [страны]» дипломатическим путем. При этом само приглашение в Североатлантический альянс должно касаться всех международно признанных границ Украины, отметил он.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть [утраченные территории] дипломатическим путем», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что оборонный альянс должен «немедленно охватить» подконтрольную Киеву часть Украины, иначе Россия «вернется», чтобы установить контроль над другими территориями.

Sky News напоминает, что на протяжении всего российско-украинского конфликта Зеленский никогда не заявлял, что уступит Москве какую-либо территорию.

В июле Зеленский в интервью газете Le Monde допустил, что находящиеся под контролем России территории могут присоединиться к ней, если местные жители согласятся на отделение от Украины путем голосования «на свободном и справедливом референдуме». Чтобы провести такое голосование, Киеву придется сначала вернуть эти территории под свой контроль, говорил украинский лидер.

Президент России Владимир Путин в июне пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», которая предполагает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. В России это предложение отвергают и называют его ультимативным.