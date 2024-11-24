На Западе «никто не ждет чудес» от ударов вглубь российской территории дальнобойными ракетами, запасы которых невелики. ВСУ проиграли курский «козырь», и на фронте для них сложилась «ужасающая картина», поскольку Россия «хотя и медленно, но набирает силу». Такими выводами делится известный британский журналист, историк и писатель Марк Урбан в колонке для The Times.

Он пишет, что испытание гиперзвуковой ракеты «Орешник» и посвященное ему заявление президента России Владимира Путина — это такое же «бряцание оружием» с прицелом на переговоры, как изменение российской ядерной доктрины, а не «начало более разрушительной фазы» конфликта. По мнению Урбана, так считают на Западе — и поэтому не станут ограничивать Украину в применении дальнобойных ракет.

Автор колонки со ссылкой на результаты недавних опросов констатирует, что многие украинцы «устали» от конфликта и поддерживают идею переговоров. Россию к переговорам, по мнению Урбана, могут побудить растущие затраты и санкции. Ситуация может сдвинуться с места, когда к власти в США придет Дональд Трамп, пообещавший организовать диалог Москвы с Киевом.

Марк Урбан — британский журналист, историк и телеведущий, автор колонок по обороне и международным отношениям в The Sunday Times. Является автором книг «Советская сухопутная мощь», «Война в Афганистане», «The Edge: подходит ли к концу военное господство Запада?» и других. Написал также книгу о Сергее Скрипале.

Урбан пишет, что исход этого начинания будет зависеть только от решения Путина, поскольку отказ Зеленского от переговоров с высокой долей вероятности побудит Трампа сократить американскую помощь Украине. Реалистичность этого сценария доказывает начавшееся в Европе обсуждение поддержки Киева без США.

Предполагая, что переговоры все же состоятся, Урбан анализирует их возможные пункты. По его оценке, будет «легко» удовлетворить российское требование не принимать Украину в НАТО, поскольку ее вступление в альянс «не стоит на повестке дня всерьез». Трамп называл его «безумной идеей», а немецкие чиновники «выражают схожие чувства менее трамповским языком», отметил журналист.

Вопрос о возвращении Украине контролируемых Россией территорий Урбан прокомментировал словами Зеленского о том, что у него «нет сил, чтобы военными средствами отбросить Путина к границам 1991 года». «Крым останется российским, как, вероятно, и большая часть восточной Украины, хотя Киев и не уступит свой суверенитет», — прогнозирует автор колонки.

«Зеленскому придется столкнуться со значительными трудностями, убеждая свой народ в том, что принятие такого замораживания конфликта, фиксирующего российские достижения, лучше Минских соглашений 2014/15 годов. Поэтому его “План победы” акцентирован на надежных гарантиях безопасности со стороны западных стран и развитии военной промышленности», — рассуждает Урбан.

Именно эти два пункта — наращивание военного потенциала и возможная отправка на Украину «наблюдателей» из натовских армий — станут, по прогнозу журналиста, главными «камнями преткновения» в ходе переговоров для Кремля.

«Путин попытается настоять на том, чтобы Украина сохранила небольшую армию и ограничила ее связь с армиями НАТО. В ходу самые разные идеи о том, как решить эту проблему: от разрешения разместить значительное количество украинских войск в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не являлись частью развернутых сил своей страны, до предварительного размещения оружия на Украине для экстренного развертывания западных сил», — пишет Урбан.

Он предположил, что эти условия могут сейчас согласовываться на уровне «предварительных обсуждений через посредников». Однако, убежден автор колонки, информация об этом не попадет в СМИ, поскольку каналы таких обсуждений «в любом случае должны оставаться конфиденциальными».