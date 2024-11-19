Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документ устанавливает, среди прочего, что агрессия против России любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Агрессия со стороны неядерного государства с участием или при поддержке государства, обладающего ядерным потенциалом, рассматривается как их совместное нападение. Решение о применении ядерного оружия принимается главой государства.

В соответствии с положениями документа, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, обладающего оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения, а также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное или морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против страны.

Среди военных опасностей, для нейтрализации которых может осуществляться ядерное сдерживание, перечислены:

наличие у потенциального противника ядерного и/или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против России и ее союзников, а также систем и средств противоракетной обороны;

наращивание группировок сил общего назначения, включающих в себя средства доставки ядерного оружия, на территориях, сопредельных с Россией или ее союзниками;

создание и размещение средств ПРО и ударных систем в космосе;

размещение ядерного оружия и средств его доставки на территориях неядерных государств;

расширение военных коалиций или создание новых, приводящих к приближение их военной инфраструктуры к границам России;

действия, направленные на изоляцию части территории России или на поражение экологически опасных объектов;

планирование и проведение крупномасштабных военных учений вблизи границ России;

неконтролируемое распространение оружия массового поражения, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления.

Условиями для применения ядерного оружия со стороны России являются:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных на территорию России или ее союзников;

применение ядерного или другого оружия массового поражения по территории России или ее союзников или по их воинским формированиям и объектам, расположенным за границами страны;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, чей вывод из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России или Беларуси с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу из суверенитету или территориальной целостности;

поступление достоверных данных о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими границы России.

Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в документ, регулирующий условия применения ядерного оружия 25 сентября, в ходе заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

В частности, он обратил внимание на расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также на увеличение перечня военных угроз. Помимо этого, за Россией также остается право на использование ядерного оружия в случае агрессии, направленной против Беларуси, как участника Союзного государства.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — отметил президент.

Глава государства также напомнил, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты государственного суверенитета. По его словам, российская сторона будет рассматривать возможность использования ядерного потенциала в случае получения достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, среди которых могут быть самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и прочие летательные аппараты.

В конце октября Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания и назвал ядерную триаду «надежным гарантом суверенитета и безопасности» для страны. Президент также заявил, что российская сторона не планирует вступать в новую гонку вооружений, однако стремится к тому, чтобы «поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».

По словам главы государства, в 2024 году оснащенность ядерных сил современными образцами вооружения достигла 94%, продолжается ввод в состав ВМФ новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. В ходе самой тренировки был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома «Плесецк», а также пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» с атомных подлодок «Новомосковск» и «Князь Олег».