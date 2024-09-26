25 сентября президент России Владимир Путин объявил о внесении изменений в ядерную доктрину страны. В частности, агрессия против страны со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместное нападение. RTVI собрал реакцию западных СМИ на заявление Путина.

Неядерное государство, получающее военную поддержку от ядерных держав ― это Украина, отмечают The Washington Post (WP) и AFP. Заявление Путина сделано на фоне «шквала ядерных угроз» со стороны российских официальных лиц в ответ на просьбы Украины к западным союзникам снять ограничения на применение дальнобойного оружия, пишет WP.

Источник, которого издание называет «ученым, близким к высокопоставленным российским дипломатам», заявил, что изменения ядерной доктрины повысят ее гибкость «в определенном смысле расширят» ее. По его мнению момент, выбранный для заявления Путина, не был случайным, это «четкий сигнал Западу». Собеседник WP считает, что «все еще существует большой выбор вариантов эскалации», но «ядерный вариант не является предпочтительным».

Президент России выступил «с резкими угрозами» в адрес союзников Украины из блока НАТО, пишет The Financial Times (FT). Три ядерные державы ― США, Великобритания и Франция ― рассматривают запросы Киева на удары ракетами Storm Shadow вглубь России.

Это одно из «самых прямых» заявлений Путина о применении ядерного оружия с начала военной операции, отмечает газета. По словам экспертов, изменение ядерной доктрины может означать существенное снижение заявленного Россией ядерного порога и установить дополнительные критерии, при которых Москва может потенциально разрешить ядерные удары, говорится в публикации.

Путин ужесточил свою ядерную риторику, пишет The Guardian, характеризуя его заявление Путина как «самое строгое» предупреждение Западу о недопустимости нанесения Украиной ударов вглубь российской территории.

Изменение ядерной доктрины, очевидно, направлено на «дополнительное сдерживание» западных союзников Украины, сказал в интервью The New York Times (NYT) аналитик и глава исследовательского проекта «Ядерные силы России» в Женеве Павел Подвиг.

«Есть множество вариантов толкования того, что является агрессией, а что нет. Но это все равно снижает риторический порог потенциального применения ядерного оружия”, — считает эксперт.

Associated Press (AP) называет выступление Путина «новым решительным предупреждением» Западу. Угроза «явно» направлена на то, чтобы помешать союзникам Украины разрешить ей удары по России оружием большой дальности и, «по-видимому, значительно снижает порог возможного использования ядерного арсенала России», пишет агентство.

Формулировка о том, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на массированные атаки с воздуха, ― «преднамеренная двусмысленность, призванная заставить Запад менее охотно разрешать нанесение ударов на большие расстояния», считает AP.

«Ядерное государство, которое ослабляет правила использования своего ядерного арсенала — это звучит пугающе. Однако почти наверняка именно такой эффект и был задуман», — пишет Der Spiegel.

В то же время издание считает, что новая доктрина «фактически ничего не меняет», поскольку решение о применении ядерного оружия в России и о наличии экзистенциальной угрозы для страны принимает сам Путин.