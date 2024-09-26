Заявления президента Владимира Путина по изменениям в ядерную доктрину России нужно считать «сигналом Западу», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Это нужно считать определенным сигналом», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков выразил уверенность, что «здравомыслящие политики и аналитики» понимают «серьезность заявлений» Путина, особенно в нынешних условиях.

«Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины. Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», — указал он.

Песков отметил, что идет корректировка параметров ядерного сдерживания с учетом «тех элементов напряженности, которые складываются по периметру» границ России.

Впоследствии будет приниматься решение о том, публиковать или не публиковать эти изменения, а также о времени публикации, пояснил пресс-секретарь президента. Кремль своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной ядерной доктрины будет принято, добавил он.

Открывая заседание постоянного совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию 25 сентября, Путин предложил обновить Основы государственной политики в области ядерного сдерживания — документ, определяющий ядерную стратегию государства. Он связал это в том числе с появлением «новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников».

Среди предложенных изменений в доктрину президент перечислил следующие: