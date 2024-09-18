Агентство Reuters со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия может провести первые с 1990 года ядерные испытания в качестве ответной меры, если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Эксперты в разговоре с RTVI оценили вероятность такого шага со стороны Москвы, а также рассказали, нужно ли для этого менять ядерную доктрину и есть ли риск начала ядерной войны.

О ядерных испытаниях и их последствиях

Для того, чтобы провести ядерные испытания, России, вероятно, придется выйти из «очень серьезных международных договоров», каждый из которых подписали более сотни участников, заявил RTVI глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Он напомнил, что речь идет о Московском договоре 1963 года, который запрещает испытания в атмосфере, в космосе и под водой (кроме подземных), а также Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года.

«В случае с договором 1963 года надо [предоставить] уведомление [о выходе] за три месяца. В случае с договором 1996 года надо уведомление за шесть месяцев. Если Россия вдруг решит разом нарушить два договора, тогда все сочтут ее нарушителем международных договоров. А если она предупредит заранее, то эффекта внезапности не будет, все будут этого ждать», — пояснил академик.

Если говорить об испытаниях ядерного оружия, то Россия до сих пор остается подписантом ДВЗЯИ, напомнил в разговоре с RTVI руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг. И хотя российская сторона отозвала ратификацию этого договора в 2023 году, подпись под документом до сих пор остается, добавил он.

«Этот статус предполагает, что страна берет на себя обязательства не предпринимать действий, которые шли бы вразрез с целями этого договора. То есть с юридической точки зрения, для того, чтобы произвести какое-то испытание, нужно сначала подпись отозвать. Если Россия себя позиционирует как государство, которое привержено нормам международного права, то эти действия никакого понимания не вызовут и эту позицию [Москвы] подорвут», — сказал Подвиг.

Последнее ядерное испытание было проведено на полигоне на архипелаге Новая Земля в октябре 1990 года во времена СССР. Россия после распада Советского Союза не проводила ядерных испытаний. На Новоземельском полигоне организуют неядерные взрывные эксперименты и испытания перспективных образцов вооружения и военной техники. Полигон на Новой Земле в полном объеме готов к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил его начальник Андрей Синицын в интервью «Российской газете» от 17 сентября. «Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — сказал он.

О «демонстрационных» ядерных взрывах

Если у России есть желание «произвести большое впечатление» за счет испытаний ядерного оружия, то ей придется выйти из запрещающих это договоров, уверен Арбатов.

«Взрыв под землей не произведет ни на кого большого впечатления, его просто сейсмические станции зарегистрируют и все. А для всего мира будет так: просто что-то взорвалось под землей. Это более сложное дело, чем представляют себе всевозможные дилетанты и дураки, которые думают, что можно так раз-два, взорвать и всех напугать. Не говоря уже о том, что это всех очень удивит и расстроит, но не напугает», — пояснил академик.

Арбатов заверил, что наличием ядерного оружия у России никого не удивишь: все знают, что оно у нее есть, а также что в свое время на ее территории было проведено 700 ядерных испытаний — до того, как от них отказались.

«Я бы сказал, что это [ядерные испытания] будет холостой выстрел, но очень негативный с точки зрения нашего международного престижа», — предположил глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Высшее российское руководство понимает, что реакция на ядерные удары будет «строго негативной», это «никто не поймет и не поддержит», даже страны, которые считаются союзниками России или относятся к ней «с пониманием», уверен Подвиг.

«Порог для принятия такого решения [о ядерном ударе] исключительно высок. Поэтому в России и идут разговоры: давайте какой-то демонстративный взрыв. Могут быть разные варианты: например, над Черным морем — или провести ядерное испытание на полигоне на Новой Земле. Но одобрения [в мире] такие действия точно не вызовут», — убежден эксперт.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» предложил устроить ядерный взрыв на полигоне, чтобы «напомнить миру» об угрозе, которую несет такое оружие. «У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — предположил он. Коллега Колесника по комитету Виктор Соболев в разговоре с изданием «Подъем» допустил применение ядерного оружия, но не в показательных целях, а чтобы «усовершенствовать какие-то системы». «Можно же и подземные ядерные взрывы, и подводные, и воздушные, которые не причинят никакого ущерба экологии и так далее», — сказал депутат.

Об изменении ядерной доктрины

Для проведения испытаний никаких изменений в российскую ядерную доктрину вносить не потребуется, заявил Арбатов. Сейчас документ допускает использование ядерного оружия при условии, что существование государства будет поставлено «под сомнение», напомнил эксперт.

«Не все ракетные удары ставят под сомнение существование государства. Беспилотниками удары уже наносились вглубь территории, и они государство под сомнение не поставили, на них ядерного ответа не было. Это не так все просто и однозначно, как кажется тем, кто этим не занимается», — уточнил Арбатов.

По мнению Подвига, изменение доктрины, которое ранее анонсировали власти, заключается в том, чтобы по примеру Франции и США добавить в документ формулировку об использовании ядерного оружия «в случае угрозы жизненно важным интересам».

«Это уже более растяжимое понятие, вносится куда большая неопределенность в ситуацию. Как можно понять, в Кремле считают, что такого рода неопределенность каким-то образом усилит позицию России в этой ситуации», — подытожил эксперт.

О том, что власти России прорабатывают вопрос внесения изменений в ядерную доктрину, заявил в июне президент Владимир Путин. По словам главы государства, это связано со снижением порога применения ядерного оружия на Западе. В сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа действий Запада в связи с военной операцией на Украине. Дипломат отметил, что работа над корректировками находится «в продвинутой стадии» — на этапе «доводки» документа.

О вероятности ядерной войны

Если Украине разрешат наносить удары дальнобойными западными ракетами вглубь России, это может увеличить вероятность использования ядерного оружия, признал академик.

«Но тогда встает вопрос: а как другая сторона на это ответит? Если зеркально, тогда мы в ядерной войне окажемся. Во всяком случае, это не в интересах тех, кому на голову будут падать ядерные боеголовки», — полагает Арбатов.

Полностью исключать возможность того, что Россия может использовать ядерное оружие против Украины, если та начнет бить дальнобойными ракетами, нельзя, сказал Подвиг. Однако, считает он, есть факторы, которые говорят о том, что вероятность такого ответа «исключительно мала».

«Удар по Украине или ВСУ с военной точки зрения не имеет особого смысла. Он может быть нанесен только как демонстрация или как удар, который будет призван заставить Украину сдаться. Но для того чтобы такого рода эффект произошел, нужно, чтобы этот удар нанес очень значительный ущерб, сравнимый с Хиросимой и Нагасаки. При этом нет гарантии того, что это заставит Украину прекратить сопротивление или наносить удары по территории России», — рассуждает эксперт.