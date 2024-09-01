Проанализировав последние конфликты и действия Запада в связи с российской военной операцией на Украине, Москва вносит изменения в ядерную доктрину, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, работа над этими корректировками уже находится «в продвинутой стадии» — на этапе «доводки» документа, но конкретные сроки ее завершения пока назвать нельзя. При выполнении этой работы, пояснил замглавы МИД, учитывается опыт «изучения и анализа развития конфликтов последних лет», включая «эскалационный курс наших западных противников» в связи с событиями на Украине.

Рябков подчеркнул, что ядерная доктрина России затрагивает «важнейшие аспекты обеспечения нашей национальной безопасности», поэтому процесс ее доработки «достаточно непростой» — как и вопрос о сроках его окончания.

По словам Рябкова, западные страны своими действиями вынудили Россию поставить вопрос о приведении своей ядерной доктрины в соответствие с актуальными потребностями, обусловленными обострившейся внешнеполитической обстановкой.

Замминистра иностранных дел России пояснил, что Москва постоянно сверяет свои стратегические документы в сфере ядерного сдерживания с требованиями текущих вызовов.

Указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» был подписан Путиным в июне 2020 года, его текст опубликован на сайте Кремля. В указе говорится, что Россия может применить ядерное оружие в случае атаки на нее саму или на ее союзников. Доктрина предусматривает нанесение ядерных ударов в случае:

применения противником ядерного оружия,

использования противником других видов оружия массового поражения,

поступления достоверной информации о запуске баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников,

воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил,

нападения на Россию с использованием обычного оружия, если под угрозу поставлено существование государства.

Президент России Владимир Путин называл ядерную доктрину «живым инструментом», который можно изменить в случае необходимости — но исходя из того, что обмен ядерными ударами все же не состоится. Он и сам неоднократно допускал возможность внесения изменений в этот документ.

В частности, в июне 2024 года на пресс-конференции в Ханое по итогам визита во Вьетнам российский лидер утверждал, что «вероятный противник работает над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», поэтому и ядерную доктрину России надо изменить. По словам Путина, Москва в курсе того, что на Западе разрабатывают ядерное устройство сверхмалой мощности с возможностью его дальнейшего применения.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России заявлял, что «применение [ядерной оружие] возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны», и добавил, что такой случай пока не наступил.

Примерно тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. При этом он отказался назвать число ядерных боеголовок в Европе, которые «должны быть в рабочем состоянии».