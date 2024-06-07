В российскую ядерную доктрину могут быть внесены изменения в случае изменения международной обстановки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Эта доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что не видит необходимости в применении ядерного оружия в текущей ситуации.

«У нас есть ядерная доктрина, и там все написано. <…> Применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости», — пояснил Путин.

Он также обратил внимание на тот факт, что российская сторона, в отличие от США, не только подписала, но также ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Американцы его подписали, но не ратифицировали. Поэтому в сегодняшних условиях мы отозвали свою ратификацию», — заявил президент.

Он заверил посетителей ПМЭФ в том, что Россия готова провести испытания ядерного оружия в случае необходимости.

«Если надо будет, мы проведем испытания, но пока необходимости такой тоже нет, поскольку наши информационные и компьютерные возможности позволяют все производить в сегодняшнем виде», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия «не бряцает» ядерным оружием, передает РИА «Новости». Говоря о ходе специальной военной операции на Украине, президент отметил, что Россия «постепенно выдавливает» силы противника, сообщил «Интерфакс».

«Боевая работа идет. Только с начала этого года 47, по-моему, населенных пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий», — заключил глава государства.

В конце февраля 2022 года Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания российской армии, включающие в себя ядерное оружие, в «особый режим несения боевого дежурства». В октябре 2022 года на сайте министерства обороны России появилось сообщение о проведении учений под руководством президента по нанесению «массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника».

В феврале 2024 года Владимир Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России. В марте 2024 года президент подтвердил готовность России к ядерной войне «с военно-технической точки зрения».