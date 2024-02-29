Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа», — сказал Путин.

По его словам, в ходе спецоперации применяются системы «Кинжал», «Циркон». Комплекс «Сармат» поставлен в войска, скоро он будет продемонстрировать.

Президент также назвал «голословными вбросами» утверждения о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе.

«Последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное как вбросы, — уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности.