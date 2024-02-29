29 февраля президент Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, во многом его речь — это программа в качестве кандидата в президента. О чем говорил Путин, — в материале RTVI.

Путин начал послание со слов о том, что сегодня речь пойдет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах. Программа действий и мер формировалась во многом во время поездок в регионы из разговоров с людьми.

Президент напомнил о 10-летней годовщине «русской весны».

Специальную военную операцию поддержало «абсолютное большинство российского народа».

Будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться во внутренние дела.

Западу «с его колониальными повадками» вместо России нужно «зависимое, вымирающее, угасающее» пространство. Запад спровоцировал конфликт на Украине, Ближнем Востоке, других регионах мира.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших российских военных.

Российские части прочно владеют инициативой на фронте, уверенно наступают.

Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению.

В ходе спецоперации применяются системы «Кинжал», «Циркон». Комплекс «Сармат» поставлен в войска, скоро он будет продемонстрирован.

Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности.

Обвинения в адрес России по поводу размещения ядерного оружия в космосе голословны и являются вбросами.

США пытаются втянуть Россию в гонку вооружений и повторить трюк, который им удался с Советским Союзом в 1980-х годах.

Нужно выстроить эффективную экономику Вооруженных сил.

Запад «несет бред», когда говорит о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию России, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее.

Противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории.

Нужно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с расширением НАТО на восток, «втягиванием» в альянс Швеции и Финляндии.

Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.

Путин поручил правительству увеличить финансирование программ продвижения русского языка и российской национальной культуры, в первую очередь в странах СНГ.

Главное предназначение семьи — рождение детей. В некоторых странах сознательно разрушают институты семьи, толкают целые народы к вырождению.

Большая многодетная семья должна стать нормой и ориентиром. В ближайшие шесть лет нужно добиться устойчивого повышения рождаемости.

Одна из главных проблем — невысокий, мягко говоря, доход многодетных семей.

Проблема бедности по-прежнему острая, затрагивает более 9% российских семей, среди многодетных — около 30%.

Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья».

К 2030 году уровень бедности должен быть ниже 7%, среди многодетных — снижен хотя бы до 12%.

На программы поддержки семей в регионах с наиболее сложной демографической ситуацией направят 75 млрд рублей.

Программы семейной ипотеки и материнского капитала продлеваются до 2030 года.

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, мы вернулись к допандемийному уровню. К 2030 году продолжительность жизни должна достичь 78 лет, впоследствии нужно выйти на уровень 80+.

Объявлено о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО, будут предоставлять налоговый вычет.

В ближайшие шесть лет на модернизацию объектов здравоохранения будет направлено дополнительно около 1 трлн рублей.

В России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого.

В 2025 году стартует программа капремонта детских садов, многие из них были построены еще в советские годы.

Предлагается в 2024 году запустить национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего страны.

Это должен быть проект о будущем и для будущего страны. С 1 сентября 2024 года предлагается ввести ежемесячную доплату в 5 тыс. рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

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