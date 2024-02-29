29 февраля президент Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, во многом его речь — это программа в качестве кандидата в президента. О чем говорил Путин, — в материале RTVI.
- Путин начал послание со слов о том, что сегодня речь пойдет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах. Программа действий и мер формировалась во многом во время поездок в регионы из разговоров с людьми.
- Президент напомнил о 10-летней годовщине «русской весны».
- Специальную военную операцию поддержало «абсолютное большинство российского народа».
- Будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться во внутренние дела.
- Западу «с его колониальными повадками» вместо России нужно «зависимое, вымирающее, угасающее» пространство. Запад спровоцировал конфликт на Украине, Ближнем Востоке, других регионах мира.
- Путин объявил минуту молчания в память о погибших российских военных.
- Российские части прочно владеют инициативой на фронте, уверенно наступают.
- Стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению.
- В ходе спецоперации применяются системы «Кинжал», «Циркон». Комплекс «Сармат» поставлен в войска, скоро он будет продемонстрирован.
- Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности.
- Обвинения в адрес России по поводу размещения ядерного оружия в космосе голословны и являются вбросами.
- США пытаются втянуть Россию в гонку вооружений и повторить трюк, который им удался с Советским Союзом в 1980-х годах.
- Нужно выстроить эффективную экономику Вооруженных сил.
- Запад «несет бред», когда говорит о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию России, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее.
- Противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории.
- Нужно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с расширением НАТО на восток, «втягиванием» в альянс Швеции и Финляндии.
- Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.
- Путин поручил правительству увеличить финансирование программ продвижения русского языка и российской национальной культуры, в первую очередь в странах СНГ.
- Главное предназначение семьи — рождение детей. В некоторых странах сознательно разрушают институты семьи, толкают целые народы к вырождению.
- Большая многодетная семья должна стать нормой и ориентиром. В ближайшие шесть лет нужно добиться устойчивого повышения рождаемости.
- Одна из главных проблем — невысокий, мягко говоря, доход многодетных семей.
- Проблема бедности по-прежнему острая, затрагивает более 9% российских семей, среди многодетных — около 30%.
- Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья».
- К 2030 году уровень бедности должен быть ниже 7%, среди многодетных — снижен хотя бы до 12%.
- На программы поддержки семей в регионах с наиболее сложной демографической ситуацией направят 75 млрд рублей.
- Программы семейной ипотеки и материнского капитала продлеваются до 2030 года.
- Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, мы вернулись к допандемийному уровню. К 2030 году продолжительность жизни должна достичь 78 лет, впоследствии нужно выйти на уровень 80+.
- Объявлено о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО, будут предоставлять налоговый вычет.
- В ближайшие шесть лет на модернизацию объектов здравоохранения будет направлено дополнительно около 1 трлн рублей.
- В России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого.
- В 2025 году стартует программа капремонта детских садов, многие из них были построены еще в советские годы.
- Предлагается в 2024 году запустить национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего страны.
- С 1 сентября 2024 года предлагается ввести ежемесячную доплату в 5 тыс. рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
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