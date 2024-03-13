С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, сказал президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. При этом глава государства отметил, что не считает, что «все несется так в лоб».

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал президент России, отвечая на вопрос, действительно ли страна готова к ядерной войне.

Путин напомнил, что Вашингтон объявил о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению российского президента, в США понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.

По словам Путина, американский президент Джо Байден является представителем традиционной политической школы.

«Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», — пояснил президент.

Путин также отметил, что Москва готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. По его словам, оружие существует для того, чтобы его применять.

«У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли», — подчеркнул президент.

Путин также добавил, что российская ядерная триада — более современная, нежели триады других государств, это подтверждается специалистами.

«А таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают», — добавил глава государства.