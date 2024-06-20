Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визита во Вьетнам. По словам российского лидера, это связано со снижением порога применения ядерного оружия на Западе.

«Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», — заявил Путин.

По словам российского лидера, Москве известно о разработке на Западе ядерного устройства сверхмалой мощности, которое хотят применить. Именно это сподвигло Россию пересмотреть ядерную доктрину, уточнил президент.

Глава государства также добавил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, поскольку «при ответе на встречный удар противник будет гарантировано уничтожен».

Путин также отметил, что стратегические ядерные силы России «всегда находятся в состоянии полной боевой готовности». По его словам, Москва внимательно следит за тем, что НАТО обсуждает приведение в состояние боевой готовности своих ядерных боеголовок. «В случае угроз» Россия готова «соответствующим образом адекватно отреагировать», добавил глава государства.

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