Россия вправе применить ядерное оружие в случае любого посягательства на суверенитет страны, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат поддержал изменение российской ядерной доктрины в связи с необходимостью реагировать на внешние угрозы.

«США последовательно вышли из всех договоров, которые гарантировали мировую ядерную безопасность, а теперь еще и намерены, пусть и чужими, украинскими руками, бить дальнобойными ракетами по российской территории», — сказал Журавлев.

По его словам, при внесении изменений в доктрину нужно указать, что «непременно наказаны будут и страны, которые производят и поставляют соответствующие боеприпасы, наносящие нам вред».

Говоря о возможности проведения ядерных испытаний, Журавлев напомнил, что подобная практика была запрещена еще в 1963 году Московским договором,

«А вот документ, являющийся его юридическим наследником, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года, крупнейшие ядерные державы, такие как США и Китай, до сих пор не ратифицировали. По условиям, он действовать начинает лишь с тех пор, как вступит в силу во всех государствах-подписантах, а значит, соблюдать его России вовсе не обязательно», — пояснил депутат.

Как отметил Журавлев, в России сохранена вся советская инфраструктура для проведения ядерных испытаний, в том числе полигон на Новой земле, над которым в 1961 году была взорвана «Царь-бомба».

«Это и тогда была мера превентивная, побудившая наших геополитических противников задуматься, к чему может привести гонка вооружений. И сейчас может послужить намеком странам Запада, которые своими неумными и агрессивными действиями снова ставят планету на грань ядерной катастрофы», — подчеркнул парламентарий.

Власти подняли тему возобновления ядерных испытаний

Публичная дискусссия о возможности применения ядерного оружия возобновилась на фоне появления в СМИ публикаций о том, что страны Запада могут разрешить Киеву наносить удары оружием большой дальности вглубь российской территории. Президент России Владимир Путин предупредил, что если США и НАТО пойдут на такой шаг, это будет означать их прямое участие в боевых действиях на Украине и изменит «саму природу конфликта».

«А если это так, то, <…> мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал глава государства.

России есть чем ответить на возможные украинские удары дальнобойным западным оружием по мирным городам, заявил 17 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Более мощное оружие стоит наготове. Крайне важно, чтобы парламенты США, европейских государств понимали и отдавали себе отчет [в том], что может произойти. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы этого не допустить», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

13 сентября член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» предложил устроить ядерный взрыв на полигоне, чтобы «напомнить миру» об угрозе, которую несет такое оружие. «У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — предположил он.

Коллега Колесника по комитету Виктор Соболев в разговоре с изданием «Подъем» допустил применение ядерного оружия, но не в показательных целях, а чтобы «усовершенствовать какие-то системы».

«Можно же и подземные ядерные взрывы, и подводные, и воздушные, которые не причинят никакого ущерба экологии и так далее. <…> «Мы взяли на себя эту обязанность не испытывать ядерное оружие, но если возникнет такая необходимость, то, конечно, испытаем», — порассуждал депутат.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил RTVI, что если ВСУ нанесут удары западным оружием вглубь России, ответ будет «страшным». При этом, по оценке политика, угроза разворачивания ядерного конфликта сейчас «не самая высокая».

Последнее ядерное испытание было проведено на полигоне на архипелаге Новая Земля в октябре 1990 года во времена СССР. Россия после распада Советского Союза не проводила ядерных испытаний. На Новоземельском полигоне организуют неядерные взрывные эксперименты и испытания перспективных образцов вооружения и военной техники. Полигон на Новой Земле в полном объеме готов к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил его начальник Андрей Синицын в интервью «Российской газете» от 17 сентября. «Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — сказал он. По словам Синицына, на полигоне проходят регулярные тренировки по отражению потенциальных атак беспилотников, а сам объект прикрыт комплексами РЭБ. «Мы постоянно готовы к отражению всех видов угроз. В том числе проникновения на остров диверсионно-разведывательных групп», — пояснил Синицын.

Осенью 2023 года Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но продолжила соблюдать мораторий на испытания. Президент России Владимир Путин тогда напомнил, что США подписали соответствующий договор о запрете на испытания ядерного оружия, но не ратифицировали его, в связи с чем Москва может «повести себя зеркально». Комментируя слова главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Россия не планирует проведение ядерных испытаний, а речь идет о том, чтобы привести ситуацию «к единому знаменателю».