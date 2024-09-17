России есть чем ответить на возможные украинские удары дальнобойным западным оружием по мирным городам, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает корреспондент RTVI с пленарного заседания 17 сентября.

«Более мощное оружие стоит наготове. Крайне важно, чтобы парламенты США, европейских государств понимали и отдавали себе отчет [в том], что может произойти. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы этого не допустить», — обратился спикер нижней палаты парламента к депутатам.

Володин призвал поддержать президента России Владимира Путина, который «делает все, чтобы остановить ядерную катастрофу, для того, чтобы остановить войну, которая может перерасти в мировую».

Глава Госдумы выразил надежду на то, что европейские политики осознают цели, к которым ведут их лидеры. Он напомнил, что президент США Джо Байден «убежал с избирательной гонки», канцлер Германии Олаф Шольц «практически проиграл везде, и его будущее как политика нулевое», а французский лидер Эмманюэль Макрон рискует оказаться в конфликте с собственными гражданами и его «необратимыми последствиями».

По словам Володина, у глав западных государств «нет поддержки своих народов», и они «не думают о перспективах».

«Вот наша задача: сделать все зависящее от депутатов с тем, чтобы не допустить этой трагедии, ну и еще раз сказать им: “Нам есть чем ответить, и мы ответим”, и они не должны думать, что это не произойдет! Это произойдет! Поэтому им надо остановиться, ну а нам, коллеги, со своей стороны надо более эффективно работать», — подытожил спикер Госдумы.

Накануне основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил RTVI, что если ВСУ нанесут удары западным оружием вглубь России, ответ будет «страшным». При этом, по оценке политика, угроза разворачивания ядерного конфликта сейчас «не самая высокая».

Президент России Владимир Путин предупредил, что если США и НАТО разрешат удары оружием большой дальности вглубь российской территории, это будет означать их прямое участие в боевых действиях на Украине и изменит «саму природу конфликта». «А если это так, то, <…> мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал глава государства.

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О том, что удары западным оружием по российским городам могут спровоцировать Третью мировую войну, заявлял и американский бизнесмен Илон Маск.

Вашингтонские чиновники заявили Reuters, что в Белом доме скептически оценивают перспективы украинских ударов вглубь России с точки зрения развития конфликта. По словам источников агентства, власти США опасаются, что ВСУ слишком увлекутся атаками, ослабят позиции и продолжат терять территории.

Собеседники Reuters в Вашингтоне перечислили цели, удары по которым анонсировал Киев при условии использования ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP, — это командные пункты, склады оружия и топлива, а также места скопления войск. Помимо разрешения их применять, ВСУ должны получить от Пентагона навигационную поддержку для наведения ракет.