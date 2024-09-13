Правительства США и Великобритании обсуждают возможность разрешить Украине использовать навигационные данные Пентагона для ударов британскими крылатыми ракетами вглубь территории России, сообщает Bloomberg со ссылкой на «осведомленные источники».

По их словам, этот вопрос обсуждался в ходе нескольких дней, пока госсекретарь США Энтони Блинкен проводил переговоры в Великобритании и на Украине.

Bloomberg напоминает, что Вашингтон и Лондон ранее на этой неделе дали понять, что открыты для запроса Киева об использовании западного оружия для нанесения ударов вглубь России для «укрепления обороноспособности». Предполагается, что это решение будет обсуждаться сегодня, 13 сентября, в ходе встречи президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Киром Стармером в Белом доме.

Storm Shadow — это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью стрельбы свыше 250 километров. Они летят близко к земле на высокой скорости, прежде чем достигнуть цели, используя систему, объединяющую инерциальную навигацию с GPS и навигацией по рельефу местности.

Собеседники Bloomberg на условиях анонимности пояснили, что при применении ракет Storm Shadow в сложных операциях часто используются навигационные данные США, которые позволяют составлять карту местности с высокой степенью точности.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время заметно усилил давление на западных союзников в попытке добиться от них разрешения использовать поставляемое ими оружие для ударов вглубь России.

Источники Bloomberg признали, что такая возможность действительно обсуждается, и британские и американские власти взвешивают разные варианты, позволяющие смягчить для Украины правила применения поставляемого ей вооружения. Зеленский заявил, что обсудит этот вопрос с Байденом позднее в этом месяце в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

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Сейчас США, которые ввели ограничения на применение своего оборудования и вооружения для ударов по России, не разрешают использовать в этих целях свои навигационные данные. Администрация Байдена пояснила, что видит в этом риск эскалации конфликта.

Накануне, 12 сентября, президент России Владимир Путин предостерег Запад от снятия ограничений. Он подчеркнул, что для нанесения ударов вглубь российской территории украинским военным понадобиться помощь специалистов НАТО, а их участие будет означать, что «страны НАТО — США и европейские страны — находятся в состоянии войны с Россией». Путин также предупредил, что по мере изменения «самой сути конфликта» Москва «примет соответствующие решения» на основе новых угроз.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя заявление российского лидера, заявил, что Лондон «не стремится к конфликту» с Москвой, и вступление в этот конфликт «не входит в его намерения ни в малейшей степени». Однако, подчеркнул глава британского правительства, Украина «имеет право на самооборону».

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Отвечая на вопросы журналистов, Стармер отказался говорить о «конкретных возможностях» поставки ракет Storm Shadow Украине. По его словам, многие вопросы по этой теме будут обсуждаться на его встрече с Байденом — но не как «отдельные решения, к которым мы хотим прийти», а скорее как «стратегический контекст».

Представитель Пентагона Чарли Диц заявил, что американские военные поддерживают «тесный и постоянный диалог с союзниками, включая Великобританию, чтобы гарантировать, что любая координация военных возможностей соответствует общим целям и международному праву». Комментировать возможную передачу навигационных данных ВСУ для ударов вглубь России он отказался.

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск предупредил, что согласие стран Запада на удары ВСУ вглубь России может привести к началу Третьей мировой войны.