Американский предприниматель, основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об угрозе начала третьей мировой войны в случае предоставления Украине разрешения наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — прокомментировал Маск одну из публикаций в X о возможном начале войны из-за снятия запрета на удары вглубь России.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» согласился с заявлением Маска, назвав его «очень здравомыслящим человеком».

«Под этим решением таится опасность ядерного конфликта, причем самого страшного в истории человечества. Пусть американцы не надеются, что они отсидятся за океаном», — отметил Джабаров.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных союзников разрешить украинским ВС применять предоставленное дальнобойное оружие для ударов по территории вглубь России. США до сих пор не давали Киеву такого разрешения, но в последнее время в Вашингтоне не исключают, что изменят свою позицию по этому вопросу.

Отвечая на вопрос о том, снимет ли Вашингтон ограничения на применение Киевом дальнобойного оружия, президент США Джо Байден 10 сентября заявил, что его администрация «сейчас этим занимается». Газета The Guardian 11 сентября сообщила со ссылкой на источники, что Британия уже позволила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не стали бы 11 сентября посещать Киев, если бы не было принято «положительного решения» по вопросу применения Storm Shadow.

Агентство Bloomberg отмечало, что США готовы разрешить Киеву использовать оружие большой дальности для ударов по России лишь после того, как получат от Зеленского стратегию нанесения таких ударов. По данным ABC News, украинский лидер предоставил Блинкену подробный план того, как Киев может использовать американские ракеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября допустил, что на Западе уже принято решение позволить Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами. В Москве обещали, что ответ в случае таких ударов «будет соответствующим».