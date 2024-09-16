Если США разрешат Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории и такие удары будут нанесены, то ответ Москвы будет «страшным». Такое мнение основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский высказал в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Будет страшный ответ. Какой именно, я не знаю. Но будет страшный ответ. Это эскалация», — сказал Явлинский.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о ядерном ответе, политик заявил: «Может доиграться до чего угодно. Я не знаю». В настоящий момент, по мнению Явлинского, опасность ядерного конфликта «не самая высокая».

Основатель «Яблока» считает, что в современном мире больше нет дипломатии.

«А когда нет дипломатии, может быть что угодно. Ситуация сложилась таким образом, что произошел развал мировой политики. Масштабный, с разных сторон и очень глубокий <…> Это очень опасная ситуация. Разрешить ее сходу не получится, невозможно. Мой интерес здесь только в одном: поймите, ничего важнее спасения жизней людей и жизней человека, детей — нету», — добавил Явлинский.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что президент Джо Байден «не исключает» того, что Украина получит разрешение на удары вглубь российской территории. Американский лидер в тот же день сказал журналистам, что Белый дом занимается этим вопросом.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США и НАТО разрешат удары оружием большой дальности вглубь российской территории, это будет означать их прямое участие в боевых действиях на Украине и изменит «саму природу конфликта».

«А если это так, то, <…> мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал глава государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что решение разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России уже принято и его пытаются «формализовать».