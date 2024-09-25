Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в документ, регулирующий условия применения ядерного оружия. С соответствующей инициативой он выступил во вторник, 25 сентября, на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

Вступительное слово глава государства начал с внесения уточнений по определению условий применения ядерного оружия.

«Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что использование ядерных сил является крайней мерой защиты суверенитета страны. По его словам, «ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России и ее граждан, а также инструментом поддержания «стратегического паритета и баланса сил в мире».

Глава государства отметил, что из-за изменений военно-политической обстановки в мире необходимо адаптировать положения документа стратегического планирования о применении Россией ядерного оружия к новым реалиям.

Путин также добавил, что Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения. В их числе были названы также самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства, добавил Путин. По его словам, «с белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».

12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что, если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта».

В начале июня Путин говорил, что «применение [ядерного оружия] возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны».

До этого глава государства также допускал изменения в ядерной доктрине «в случае необходимости».

В начале сентября замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва вносит изменения в ядерную доктрину из-за действий Запада вокруг конфликта на Украине. По его словам, работа над корректировками документа уже находится «в продвинутой стадии» — на этапе «доводки» документа.

После этого агентство Reuters со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия может провести первые с 1990 года ядерные испытания в качестве ответной меры, если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории.