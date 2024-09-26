Предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в ядерную доктрину не приближают применение ядерного оружия, а расширяют спектр угроз для сдерживания. Такое объяснение в разговоре с RTVI дал старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Петр Топычканов. Он рассказал, какой смысл в изменениях и станут ли они ответом на возможные удары западным оружием вглубь России.

Зачем хотят изменить ядерную доктрину

Применение ядерного оружия и в нынешнем варианте доктрины, и с учетом анонсированных корректировок останется крайней мерой, сказал Топычканов. Он отметил, что в этом смысле документ должен остаться таким же, каким и был, его главная задача — «сдерживание агрессии».

«Что меняют корректирующие поправки, так это спектр угроз, который ядерное оружие должно сдерживать. Они говорят о том, что события после 2022 года добавили новые угрозы для России и для Беларуси как союзного государства, и Россия в ответ на это в документе отмечает, что ядерное оружие будет сдерживать и эти угрозы», — сказал Топычканов.

При этом доктрина прямо не прописывает конкретные сценарии, которые наделяют Россию правом пойти на крайние меры и применить ядерное оружие, и не обозначает «красных линий», продолжил эксперт.

«В этом и смысл данного политического документа — не расписывать все “красные линии”, а оставлять определенный уровень интерпретации, неопределенности, чтобы, с одной стороны, послание было доставлено другим государствам, а с другой стороны, чтобы у них не было возможности манипулировать таким списком и совершать провокационные действия», — пояснил Топычканов.

Сможет ли Россия дать ядерный ответ на дальнобойные удары западным оружием

Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивали в своих выступлениях, что главным адресатом изменений доктрины являются страны Запада, напомнил Топычканов.

«Эти изменения должны рассматриваться не в контексте вооруженной конфронтации с участием России и Украины, а в контексте отношений ядерного сдерживания между Россией и странами Запада — ядерными державами, Соединенными Штатами, в частности», — отметил он.

Рассуждая о том, получит ли Россия право после обновления доктрины дать ядерный ответ на удары ВСУ обычными западными ракетами дальнего действия вглубь ее территории, эксперт повторил, что его применение остается крайней мерой — только на случай событий, угрожающих суверенитету государства.

«С этой точки зрения на вопрос о том, как интерпретировать одиночные удары, ответить невозможно, потому что зависит от того, что, куда, в каких количествах летит. То, что мы видели до сих пор, очевидно, не стало таким событием, потому что иначе Россия уже ответила бы. То есть можно предположить, что все-таки речь идет о “выдающихся” событиях, совсем необычных», — сделал вывод Топычканов.

Роль ядерной доктрины в том, чтобы «послать сигнал, предупредить», но ситуация может развиваться «совершенно по разным путям», и Россия «может почувствовать угрозу для своей безопасности, суверенитета, государственности», продолжил он.

«Повторюсь, что он [документ] не перечисляет “меню”, в каких [конкретных] случаях [может быть применено ядерное оружие], он просто задает рамку. С этой точки зрения, он именно выполняет свою главную роль — направить политический сигнал. А жизнь вносит уже свои коррективы, которые учитывают и Верховный главнокомандующий, и Вооруженные силы», — сказал собеседник RTVI.

Станет ли доктрина России более «грозной», чем у США

Топычканов отметил, что даже с учетом предложенных изменений российская доктрина предполагает меньше сценариев использования ядерного оружия, чем в действующей доктрине тех же США.

«Ядерная доктрина США предполагает в случае необходимости использование ядерного оружия для сдерживания противников собственно Соединенных Штатов, а также их союзников. А союзников у США значительно больше, включая страны НАТО и союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. <…> А у России подразумевается помощь и ядерное сдерживание угроз против России и против Беларуси как союзного государства. То есть список сценариев, по определению, меньше», — пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что в январе 2022 года лидеры «старых ядерных держав» — России, США, Великобритании, Франции и Китая — подписали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

«Здесь все-таки нужно помнить две главные вещи, которые звучали вчера и сегодня от официальных лиц. Первое — что это крайний шаг, что ядерное оружие является средством сдерживания, а не ведения войны. А второе, что в самом начале 2022 года Россия и другие государства “ядерной пятерки” подписали заявление о том, что ядерная война не должна вестись и в ней не может быть победителя. Так что мы исходим из этих параметров», — подытожил Топычканов.