В то время как в США делаются заявления о необходимости разрешить Украине бить по территории России, ВСУ постепенно начинают вытеснять из Курской области. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает о том, чего в этой ситуации стоит опасаться партнерам Киева, а также отмечает нехватку штурмовой пехоты как в российской, так и в украинской армии.

Разрешили ли ВСУ бить дальнобойными западными ракетами по территории России

Сейчас мы наблюдаем «качели». Скорее всего, это разрешение было получено украинской стороной, но тут началась ответная реакция российских властей, депутатов и комментаторов. Дошло до самого Путина, который сказал, что применение этих ракет будет означать вступление НАТО в военный конфликт с Россией со всеми вытекающими обстоятельствами. В то же время Зеленский на встречах с западными партнерами уверял, что у России нет никаких «красных линий».

Украинский план мира зиждется на двух основных посылах: оккупации территории Курской области ВСУ (то есть угрозе российскому суверенитету) и «принуждении противника к миру» за счет нанесения серьезных ударов вглубь его территории.

Ракет такого типа мало, и потому предположу, что Зеленский представил Белому дому список конкретных целей, которые планируется поразить. Но, увидев их, Запад, вероятно, решил не давать разрешения на такие удары сразу. Почему? Хотелось бы ошибиться, но вполне возможно в их числе были заявлены и АЭС, поскольку в безвыходной ситуации отчаявшийся гроссмейстер хочет перевернуть доску. Думаю, западные партнеры посмотрели на этот план, и призвали украинское военно-политическое руководство быть скромнее.

К тому же этот план дает возможность Киеву «тыкать западных партнеров палкой» и говорить, мол, вы не даете нам победить! Вы же хотели план победы — вот он, пожалуйста! На что им, вероятно, вполне резонно отвечают: посмотрите, эти удары никак не решат ваши проблемы на поле боя.

Ведь это запрос на чистую пиар-акцию, на поле боя она не изменит ничего, только озлобит российских бойцов. Да, конечно, осложнить российской армии логистику подвоза топлива, боеприпасов и прочего снабжения таким образом можно, но с таким ограниченным количеством боекомплектом как у ВСУ, что-то в реальности изменить не получится.

Идет ли в Курской области все по плану Зеленского, как он заявлял

Как талантливый артист, Зеленский исполняет роль Путина. Российский президент всегда показывал свою уверенность в том, что все цели и задачи СВО будут выполнены и идут согласно плану, какой бы ни была ситуация на поле боя. Теперь к такому роду антикризисного управления приходится прибегать президенту Украины.

Тем временем, мы увидели блестящую операцию российских морских пехотинцев и десантников, которые смогли перекинуть через реку Сейм понтонные переправы и по ним провести достаточно крупную механизированную группу войск на проблемный участок в Глушковский район. Очень скоро они смогли отвоевать значительную часть оккупированной территории Курской области. Все это оказалось неожиданным даже для разведки ВСУ. В соцсетях и украинских военных каналах не понимали, как на это реагировать.

Последовавшие после этого попытки захода украинских военных с других отрезков границы Курской области следует воспринимать как желание каким-то образом исправить ситуацию. Ведь там, где они сейчас пытаются удержать позиции, их преимущество стремительно тает. Поэтому в попытке захода в тот же Глушковский район, только с другой стороны, можно увидеть желание ВСУ продемонстрировать свою доминирующую роль на этом направлении, способность навязать российскому командованию свою игру.

Тут важно отметить, что потеря захваченных российских территорий для Зеленского станет критической. Кроме этих завоеваний, предъявить ему международному сообществу ровным счетом нечего. Здесь он, кстати, совершил критическую ошибку, сразу раскрыв карты и сказав что ни о какой долговременной оккупации речь не идет — только о предмете торга на переговорах. Нужно было выкладываться на полную, заявлять о намерении создать какую-нибудь КНР («Курскую народную республику»). А если вы все равно планируете уйти — что ж, российское военно-политическое руководство может и подождать. Время играет на стороне России.

Кстати, интересный момент — Трамп заявил, что как только он станет президентом, то быстро найдет выход из этой ситуации, однако не уточнил в деталях, как. Несколько приоткрыл завесу тайны над его мирным планом кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс. По его словам, речь идет о немедленной заморозке конфликта по линии соприкосновения. И в плане Зеленского это важная карта, которой можно объяснить начало авантюры в Курской области. Ведь если останавливать боевые действия по линии соприкосновения сейчас, то получится, что часть Курской области остается за Украиной. И с этой позиции уже можно начинать торг за занятые Россией на сегодняшний день территории.

Поэтому в топку курской операции ВСУ будут подкидывать личный состав и технику, пока это будет возможно.

Туда стягивают опытные подразделения отовсюду — например, из Харьковской области, из-под Волчанска… Даже бойцы 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины успели там засветиться. Про ущерб, который это наносит украинским группировкам войск на других направлениях, видимо, стараются просто не думать.

В ближайшее время мы вполне можем стать свидетелями того что российская армия займет такие населенные пункты как Торецк, Селидово, Горняк и даже Угледар и Часов Яр. Пожалуй, самое логичное решение для ВСУ в этой ситуации — начать укреплять границу Днепропетровской области. Здесь нужно строить серьезные фортификации и готовить резервы. Не для Курской области, не для закидывания пожара в Донбассе.



Как получилось, что двух российских операторов БПЛА отправили в штурмовой отряд, где они погибли

Сейчас такие кадры важны. Смерть Эрнеста и Гудвина активно обсуждается в среде военных блогеров. Впрочем, погибли не только они, вместе с ними были и другие «дроноводы», которых отправили на штурм. Их хорошо знали в среде российских реконструкторов, а Гудвин даже бывал в передаче у Пучкова-Гоблина. Эти люди были мотивированными энтузиастами.

Эрнест и Гудвин не подготавливались к штурмам, они занимались своим делом и знали его хорошо. Но вышестоящее командование требует идти вперед, и командир подразделения просто переставляет на передовую тех, кого у него по штатному расписанию не существует. Погибшие «дроноводы» не фигурировали на бумаге как операторы БПЛА — просто потому что такого рода войск еще нет, это новинка, — они числились как снайперы. А раз снайперы — ну так идите стрелять. И такие инциденты представляют собой далеко не исключение из правил, а скорее закономерность. При этом я не исключаю и личного конфликта с их непосредственным командиром, о котором они рассказали на видео.

Но тут важно отметить, что эту проблему, связанную в первую очередь со штатным расписанием, взял на личный контроль министр обороны Андрей Белоусов. И это очень важный положительный знак. Раньше Минобороны вообще предпочитало дистанцироваться от подобных низовых конфликтов и считать, что разбираться с ними должны на местах.

Нынешний военный конфликт в целом обнажил огромную проблему со штурмовой пехотой. Вопрос нехватки личного состава на передовой остро стоит не только у российской, но и у украинской стороны, причем у последней гораздо острее. В ВСУ жалуются на то, что целые подразделения БПЛА, артиллеристов и даже танкистов, у которых сломалась техника, отправляют на штурм.

Возможен ли ядерный удар со стороны России

Обращу внимание, что президент Путин ничего не говорил о применении ядерного оружия. Он сказал, что это будет означать прямое вступление НАТО в военный конфликт. Но это означает, что территории стран альянса могут стать целью потенциального российского удара — вполне возможно, с помощью конвенционального оружия.

Предположим, будет выбрана какая-нибудь страна, которую США не особо жалко и за которую американцы вряд ли активно вступятся. Вспомним ситуацию с трактором, по которому попала случайно залетевшая на территорию Польши российская ракета. Однако никакого военного ответа на это не последовало. А теперь предположим, что она уже неслучайно залетит туда же или в Румынию, страны Балтии или Финляндию. Что, НАТО объявит войну России? Уверен, что нет.

Да и та же Румыния, например, активно старается дистанцироваться Украины, отказываясь поставлять электроэнергию Киеву. И Польша поумерила свой пыл — она больше не делает заявлений о вечной поддержке ВСУ.

Так что ядерного удара не нужно, предполагаю, что хватит даже простой угрозы показательной бомбардировки ракетами с фугасной боевой частью, за которую граждане этих стран своим властям точно спасибо не скажут.

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