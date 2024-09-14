Министр обороны России Андрей Белоусов поручил главе Генерального штаба Вооруженных сил Валерию Герасимову и контрразведке Федеральной службы безопасности (ФСБ) «в кратчайшие сроки» прояснить обстоятельства гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин. Об этом сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.

Белоусов подчеркнул, что будет держать ход выполнения этого поручения под личным контролем. В сообщении уточняется, что отвечать за разбирательство будут:

замминистра обороны и начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин,

начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов,

сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ.

О гибели операторов БПЛА из Первой Славянской бригады 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными Эрнест (Сергея Грицая) и Гудвин (Дмитрия Лысаковского) ранее писали телеграм-каналы, освещающие ход российской военной операции на Украине.

В их сообщениях говорилось, что расчет, куда входили погибшие, расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в ходе взятия населенного пункта Украинск на красноармейском направлении.

История Гудвина и Эрнеста, вызвавшая широкий резонанс благодаря записанному ими перед последним заданием видеообращению, активно обсуждается военкорами и Z-блогерами с 13 сентября.

Военкор Сергей Колясников в своем телеграм-канале Zergulio утверждает, что Эрнест не только записал видеообращение, но и подготовил письменный документ с подробным изложением ситуации и всех ее участников, который «разослал доверенным людям».

Автор канала «Солдатская правда» Михаил Полынков написал, что получил от Эрнеста документ на девяти страницах с описанием предполагаемых нарушений, и готов при необходимости передать его следствию.

Бывший депутат Верховной рады и российский общественный деятель Олег Царев сравнил погибших военных с японскими самураями и назвал их «героями нашего времени». Он заявил, что Эрнест и Гудвин «сознательно и осмысленно пошли на смерть ради нашего общего дела», но своей гибелью «привлекли внимание к дурости, косности, самодурству и безответственности».

Военкор Юрий Котенок отмечал, что Эрнест и Гудвин — «немолодые спокойные бойцы», которые, записывая видеообращение, «знали и чувствовали, что идут на смерть». Он считает, что военнослужащих из расчета управления дронами в качестве «профилактической меры» наказания послали в «мясной штурм», и это сравнимо с «отправкой на убой».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин написал в своем телеграм-канале Colonelcassad, что был лично знаком с Гудвином. По словам Рожина, Министерству обороны следует «на системном уровне уходить в создание отдельных тактических единиц — взводов/рот/батальонов/полков, куда необходимо сводить подготовленные расчеты БПЛА, <…> которые еще только создаются и которые давно созданы у противника».

Телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком, называет практику «перевода людей в “штурмы” лишь одним из проявлений проблем с ответственностью командиров, управлением и формированием приказов». По оценке автора, реакция Белоусова последовала крайне оперативно, а это значит, что ведомство как минимум не собирается спустить случившееся «на тормозах».

Блогер Юрий Подоляка выражает уверенность в том, что «это дело точно не будет засунуто под сукно, как это кто-то предположил, когда новость о неминуемом расследовании была распространена по Сети».

Философ Александр Дугин усмотрел в истории гибели Эрнеста и Гудвина «что-то от греческой трагедии». «Никакой наивности, никакой бравады. Зрелые, сильные, уверенные в себе воины. <…> Вместо истерик и визга, мужественное решительное движение на встречу смерти — навстречу Победе», — пишет он в своем телеграм-канале.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выложил у себя в Telegram обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. «В связи с произошедшими трагическими событиями и гибелью Грицая и Лысаковского прошу Вас поручить подчиненным сотрудникам организовать проверку по излагаемым в видео фактам, а также по факту смерти указанных лиц», — пишет он.

Телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» называет отправку «штучных специалистов» по управлению БПЛА на штурм «безрассудством», перечеркивающим «труд множества людей», которые готовили операторов дронов.