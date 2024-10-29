Президент России Владимир Путин 29 октября по видеоконференцсвязи из Кремля провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Он пояснил, что из-за роста геополитической напряженности необходимо иметь «современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы».

«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства», — подчеркнул Путин.

В то же время он отметил, что именно ядерная триада остается для страны «надежным гарантом суверенитета и безопасности». По его словам, Россия не планирует вступать в новую гонку вооружений, но будет «поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».

В текущем году оснащенность ядерных сил современными образцами вооружения достигла около 94%, рассказал Путин. Он отметил, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут планомерно переводиться на новые ракетные комплексы с более высокой точностью. Помимо того, продолжается ввод в состав ВМФ новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.

«Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан», — сказал глава государства.

Запуск баллистических и крылатых ракет

В ходе тренировки стратегических сил стратегического сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, отчиталось Минобороны. В частности, с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

С атомных подлодок «Новомосковск» и «Князь Олег» из Баренцева и Охотского морей соответственно выполнили пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Пуски крылатых ракет воздушного базирования выполнили самолеты дальней авиации Ту-95мс.

Министр обороны Андрей Белоусов уточнил, что во время тренировки были отработаны задачи нанесения «массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника». В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что тренировка стратегических сил сдерживания — регулярное плановое мероприятие. Военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что такие учения проводят, чтобы войска, задействованные в потенциальном пуске ядерного оружия, были подготовлены и могли действовать слаженно и быстро.

«В данном случае акцент идет именно на те силы, которые применяют ядерное оружие. Это действия не обычных сухопутных или военно-воздушных, морских сил, а исключительно сектор ядерного вооружения», — указал Кошкин.

Ядерная доктрина России

В конце сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В частности, Москва планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, осуществленную с участием или при поддержке ядерного государства.

В Кремле изменения доктрины назвали сигналом Западу, который предупреждает эти страны «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Позднее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнил, что развитие международной обстановки и то, «как по сути ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины», сделали необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы госполитики в области ядерного сдерживания.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, если США начнут возобновлять ядерные испытания, Россия «сразу же ответит зеркально».