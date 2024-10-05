Если США начнут возобновлять ядерные испытания, от России поступит зеркальный ответ, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«За нами “не заржавеет”. Россия сразу же ответит зеркально», — сказал Рябков в эфире телеканала RT.

В конце сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В частности, Москва планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, осуществленную с участием или при поддержке ядерного государства.

В Кремле изменение доктрины назвали сигналом Западу, предупреждающим эти страны «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Рябков отмечал, что западные страны своими действиями вынудили Россию поставить вопрос о приведении своей ядерной доктрины в соответствие с актуальными потребностями, обусловленными обострившейся внешнеполитической обстановкой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 сентября говорил, что поправки в документ подготовлены и «сейчас будут оформляться». По его словам, развитие международной обстановки и то, «как по сути ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины», сделали необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы госполитики в области ядерного сдерживания.

Сигналы, которые президент России Владимир Путин посылал Западу, «трезвые головы услышали», а «оголтелые» — продолжают политику, и она может иметь негативные последствия для всех, добавил Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг 30 сентября заявил, что анонсированные Россией поправки в ядерную доктрину «не требуют каких-либо изменений» со стороны НАТО. По его словам, Москва использует «безрассудную ядерную риторику», которая не должна сдерживать страны альянса от предоставления большей военной помощи Украине.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал RTVI, что изменение российской ядерной доктрины — «это вообще не Столтенберга дело».

«Это дело нашей страны, ее военно-политического руководства, и наш президент, верховный главнокомандующий, очень четко по этому поводу все сказал», — отметил Картаполов.

Он добавил, что на Западе «затихла риторика» по поводу передачи Украине дальнобойных средств поражения. «Вот и реакция наших бывших партнеров на Западе на изменение российской ядерной доктрины. Поэтому будут дальше пыжиться — получат еще жестче ответ», — добавил Картаполов.