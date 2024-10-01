Оценка поправок в российскую ядерную доктрину, озвученная ушедшим в отставку генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, не удивила Москву. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

30 сентября Столенберг заявил, что анонсированные Россией поправки в ядерную доктрину «не требуют каких-либо изменений» со стороны НАТО. По его словам, Москва использует «безрассудную ядерную риторику», которая не должна сдерживать страны альянса от предоставления большей военной помощи Украине.

«Столтенберг — с антироссийской позицией политик, поэтому что-то иное от него ждать по меньшей мере наивно. Что касается изменения нашей ядерной доктрины, это вообще не Столтенберга дело, это наше дело. Это дело нашей страны, ее военно-политического руководства, и наш президент, верховный главнокомандующий, очень четко по этому поводу всё сказал», — сказал Картаполов.

Глава оборонного комитета Госдумы обратил внимание на то, что на Западе «затихла риторика» по поводу передачи Украине дальнобойных средств поражения.

«Вот и реакция наших бывших партнеров на Западе на изменение российской ядерной доктрины. Поэтому будут дальше пыжиться — получат еще жестче ответ», — подчеркнул Картаполов.

В конце сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину. В частности, агрессия против страны со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместное нападение на нее.

В Кремле изменение доктрины назвали сигналом Западу, который «предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными». 29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поправки в документ подготовлены, «сейчас это будет оформляться».

1 октября Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генерального секретаря НАТО, который он занимал с 2014 года. Новым генсеком альянса стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В Кремле заявили, что не ожидают существенных изменений в политике НАТО в связи с приходом нового генерального секретаря.