Бывший премьер-министров Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост 10 лет, передает ТАСС.

Церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Во время мероприятия Столтенберг заявил, что, когда он пришел в альянс в 2014 году, НАТО «оказывала лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит массивный характер и для ее координации создан специальный штаб НАТО».

Также он считает, что НАТО за последние 10 лет достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности. «Мы перешли от тысяч до полумиллиона человек в состоянии высокой готовности», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что НАТО за последние 10 лет прошла самую серьезную трансформацию.

По словам нового генсека Рютте, Украина должна получить место в альянсе.

Марку Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов с октября 2010 года. До 2023 года он был лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. В июле 2023 года Рютте заявил, что готов уйти в отставку и оставить политическую карьеру, как только будет сформирован новый кабмин и избран его преемник.

26 июня послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру экс-премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждение кандидатуры Рютте, заявила ТАСС, что страны НАТО и тем более генеральный секретарь ничего не решают в альянсе, поскольку всем заправляют США.

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