Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру экс-премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет.

«Господин Рютте приступит к исполнению своих функций в качестве генерального секретаря с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий господина Столтенберга после десяти лет руководства альянсом», — говорится на сайте НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя утверждение кандидатуры Рютте, заявила ТАСС, что страны НАТО и тем более генеральный секретарь ничего не решают в альянсе, поскольку всем заправляют США.

«В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы», — отметила Захарова.

Марку Рютте 57 лет, он возглавлял кабмин Нидерландов с октября 2010 года. До 2023 года он был лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. В июле 2023 года Рютте заявил, что готов уйти в отставку и оставить политическую карьеру, как только будет сформировано новое правительство и избран его преемник.

Причиной для отставки стали споры в правящей коалиции на тему миграционной политики. Сам Рютте выступал за снижение потока мигрантов и ужесточения правил предоставления им убежища. Еще в 2017 году Рютте резко высказался в адрес мигрантов и беженцев, которые критикуют «уклад жизни» в Нидерландах, предложив им покинуть страну. Тогда он заявил, что «коренное население испытывает нарастающее недовольство из-за поведения приезжих, которые не хотят адаптироваться».

Нынешнему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу 65 лет, он возглавлял альянс с 2014 года. До этого Столтенберг занимал должность главы правительства Норвегии и работал на других должностях в федеральном правительстве. Он также возглавлял социал-демократическую Рабочую партию.

20 июня 2024 года все страны-члены НАТО согласились с кандидатурой Рютте на пост генсека альянса. До этого свои возражения против его назначения сняла Венгрия. Рютте пообещал, что венгры не будут принимать участие в действиях НАТО на Украине, а также что для этого не будут использовать средства Будапешта.