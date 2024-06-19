Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который был его единственным соперником в борьбе за этот пост, сообщает телеканал NOS. Рютте удалось заручиться поддержкой 28 стран, однако Турция, Венгрия, Словакия и Румыния были в сомнениях. За последние месяцы глава кабмина Нидерландо добился одобрения от Турции, а за прошедшие сутки — Венгрии и Словакии. Чем известен Рютте, и почему его называют «тефлоновым Марком» — в материале RTVI.

Пианист и учитель

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 году в Гааге в семье директора одной из крупных нидерландских торговых компаний. Рютте был самым младшим — седьмым ребенком в семье. В юные годы он играл на фортепиано и хотел связать свою жизнь с музыкой. Однако поступил он на исторический факультет Лейденского государственного университета, который закончил в 1992 году.

Дальнейшие 10 лет он работал менеджером по персоналу в компании Unilever, которая производит товары бытовой химии и некоторые продукты питания. В 2008 году Рютте начал преподавать голландский язык и вести курс социальных наук в Колледже имени Яна де Витта в Гааге.

Либерал-консерватор

Рютте заинтересовался политикой еще в студенческие годы, возглавив молодежную организацию либерально-консервативной Народной партии за свободу и демократию (НПСД). После университета будущий политик вошел в исполнительный совет НПСД.

В начале 2000-х Рютте ушел из Unilever и стал госсекретарем труда и социальной защиты, а затем по образованию, культуре и науке в правительстве Яна Петера Балкененде. Также в 2003 году Рютте впервые стал депутатом. В мае 2006 его выбрали лидером НПСД, так он возглавил фракцию в парламенте страны.

В 2010 году его партия выиграла на парламентских выборах, и Рютте стал первым либералом за 90 лет на посту премьер-министра Нидерландов.

Глава правительства с 14-летним стажем

В свой первый срок на посту нидерландского премьера Рютте начал с политики жесткой экономии бюджета, что требовало тогда руководство Евросоюза. Также он запрещал женщинам в Нидерландах ходить в парандже.

В апреле 2012 года правительство Рютте ушло в отставку, поскольку не смогло договориться с другими партиями по бюджетным вопросам. Тем не менее, на досрочных выборах в ноябре того же года его партия вновь одержала победу и Рютте сформировал новое правительство.

В марте 2017 года он третий раз стал премьером страны, но в начале 2021 года ушел в отставку на фоне скандала с проблемами в системе выдачи детский пособий. Тогда правительство назвало десятки тысяч семей мошенниками, незаконно получавшими выплаты на детей в течение нескольких лет, после чего родителям пришлось возвращать государству «долг». Сам Рютте позже понес извинения и признал, что ошибку допустили в министерствах, но также заявил, что «не помнит», кому он что обещал и говорил по этому поводу ранее. Агентство Reuters писало, что Рютте нарочно удаляет некоторые письма и сообщения в своем телефоне.

Несмотря на это, он переизбрался на пост премьер-министра в марте 2021 года. В июле 2023 года он заявил, что готов уйти в отставку и оставить политическую карьеру, как только будет сформировано новое правительство и избран его преемник.

«Когда после выборов к власти придет новый кабинет, я уйду из политики», — приводит его слова Reuters.

Причиной для отставки стали споры в правящей коалиции на тему миграционной политики. Сам Рютте выступал за снижение потока мигрантов и ужесточения правил предоставления им убежища. Еще в 2017 году Рютте резко высказался в адрес мигрантов и беженцев, которые критикуют «уклад жизни» в Нидерландах, предложив им покинуть страну. Тогда он заявил, что «коренное население испытывает нарастающее недовольство из-за поведения приезжих, которые не хотят адаптироваться».

«Тефлоновый Марк»

Агентство Reuters писало, что Рютте получил прозвище «тефлоновый Марк» за свою стойкость на посту премьера и способность выживать в любых политических передрягах. 14 лет в политике свидетельствуют «о его выдержке и навыках выживания», отмечает издание.

«У него много энергии. Я не знаю, как ему это удается. И я хвалю его за то, что он очень трудолюбивый», — сказал политический соперник Рютте, лидер нидерландской «Партии Свободы» Герт Вилдерс.

Один из политических аналитиков в разговоре с агентством высказал мнение, что Рютте преодолевает трудности благодаря следующим стратегиям: тянет время, позволяет другим брать вину на себя и прежде, чем поддержать какое-либо политическое решение, ждет пока оно укрепится в обществе.

Занимая должность в правительстве, Рютте также продолжал преподавать обществознание в средней школе в Гааге и говорил, что хотел бы заняться этим на постоянной основе после ухода из политики.

Рютте неоднократно предлагали занять высокие международные должности в ЕС или НАТО, отмечало агентство, но он называл должность премьер-министра «лучшей работой в мире» и никогда не высказывал желание уйти из политики Нидерландов.

«Я чувствую, что еще в середине пути», — язвительно говорил он в 2022 году.

The Guardian отмечало, что в Европе Рютте удалось найти общий язык с руководством Германии и Франции, но южные страны Евросоюза недолюбливали его за призыв сократить финансовую помощь членам объединения. Южные страны ЕС называли его «мистером Нет», отмечает издание.

Стильный и одинокий

Согласно сведениям из открытых источников, 57-летний Рютте никогда не был женат, также у него нет детей. Сам он живет в доме, который приобрел со своими студенческими друзьями несколько десятилетий назад. На заседание в правительство он может отправиться пешком или на велосипеде. Также он водит поддержанный автомобиль Saab.

Рютте демонстрирует «приземленный, серьезный и осторожный образ жизни, который так обожают голландцы», пишет The Guardian. Однажды он сказал, что слишком большая задолженность перед банком не позволяет ему спокойно спать, а в другой раз политик не позволил уборщикам прибрать за ним пролитый кофе, настаивая на том, чтобы сделать это самому.

В 2013 году американский журнал Vanity Fair признал Рютте одним из самых стильных политиков современности. В рейтинге журнала он занял третью строчку, уступив место лишь занимавшим тогда должность премьер-министра Великобритании Дэвиду Кэмерону и президенту Коста-Рики Лауре Чинчилье.

В одном из ранних интервью голландскому женскому журналу «Viva» Рютте заявил, что любит ходить по своему дому голым, когда задернуты шторы. Спустя несколько лет главный редактор журнала Коринн ван Дуин вспомнила об этом интервью и перевыпустила его, обратив внимание, что Рютте теперь занимает важный пост.

Критик России

Отношения России и Нидерландов обострились после крушения MH17 в 2014 году в Донецкой области. На борту разбившегося самолета находились граждане 10 стран, но преимущественно Нидерландов. Амстердам тогда назвал виновной в авиакатастрофе Москву.

Кроме того, правительство Рютте тогда поддержало санкции в отношении России, а позже выступило за их ужесточение.

В 2021 году Рютте заявил, что отказывается от участия в саммите Россия — ЕС, если на встрече будет присутствовать Владимир Путин. Свое решение он связал с делом о крушении малазийского боинга.

В начале боевых действий на Украине в 2022 году Рютте выступил с критикой в сторону России. «Наши мысли с украинским народом», — написал он в своем аккаунте в Х.

В начале 2023 года Рютте в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что Нидерланды «сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и победить».

В 2023 году в интервью украинскому изданию «Европейская правда» он заявил, что, независимо от желаний других стран, Нидерландам и другим государствам придется считаться с Россией, поскольку она «всегда будет оставаться на карте». Политик признал, что ему сложно представить, какими будут дальнейшие отношения Амстердама с Москвой.