«На всю Европу хватит»: что известно о возможностях российской ракеты «Орешник»

Тактико-технические характеристики ракеты «Орешник», которую недавно испытала Россия, пока засекречены, но можно сделать вывод, что ее дальность поражения — от 1 тыс. до 5,5 тыс. км или даже до 6 тыс. км. Об этом RTVI заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, оценивая возможности «Орешника» и символическое значение его пуска по Украине.

По его словам, «Орешник» является продолжением линейки ракет семейства «Пионер», которые разрабатывались еще в семидесятых и стояли на вооружении до 1987 года.

«У нас идет ставка на подвижные грунтовые комплексы, когда ракета помещается на шасси, и противник не может отследить, куда мы перемещаем свои пусковые установки в ходе учений, — он видит их из космоса, а вот какая из них и куда пульнет ядерным зарядом, не догадаешься, потому что внешне все они выглядят одинаково», — объяснил эксперт.

По разрушительной способности Михайлов сравнил ударный блок «Орешника» в неядерном исполнении с трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000, которая целиком уничтожает многоэтажные здания.

«Почему огромная территория “Южмаша” практически полностью поражена этими блоками? Потому что они тяжелые сами по себе, у них масса взрывчатого вещества — тротила или его производных — может достигать нескольких тонн (если это моноголовка, а не разделяющаяся боеголовка)», — рассказал эксперт.

По дальности поражения «Орешника», говорит Михайлов, «на всю Европу хватит».

«Мы можем очертить всю европейскую часть Евразии: Европу, Евросоюз вместе с Великобританией. Туда попадают страны Ближнего Востока, Северной Африки, частично азиатских государств. Ну и, собственно, при определенных желаниях можем дотянуть даже до Канады, если бить через Северный полюс», — рассказал эксперт.

Однако для целей в Северной Америке у России, по его словам, есть ракеты большой дальности, которые не подпадали под действие ДРСМД:

«Ярс» («Ядерная ракета сдерживания») — до 12 тыс. км,

«Авангард» — гиперзвуковой ударный блок, который может определенное количество времени находиться в околокосмическом пространстве и поразить любую цель из нижнего космоса.

«Короче, чтобы поразить Америку, нам не нужен “Орешник”. У нас есть для этого “Ярс” и “Сармат”. Вот эти изделия поразят при необходимости США», — перечислил эксперт.

При этом, по его словам, средств для перехвата гиперзвуковых ударных блоков или монобоеголовок типа «Орешника» у коллективного Запада нет — в отличие от самой России.

«На это способна только система С-500, которая есть на вооружении российской армии. И по некоторым целям — которые, например, летят со скоростью до 4,8 Маха, — могут работать системы С-400», — уточнил Михайлов.

США и Европа, по его словам, такими возможностями не обладают.

«Технически американцы могут перехватить сверхзвуковые ракеты, но у них нет системы ПРО, которая работает по гиперзвуку. В России она есть, а у американцев — нет. В этом плане мы впереди планеты всей, а американцы отстают. Поэтому для коллективного Запада эта ракета [“Орешник”] — очень серьезная угроза», — объяснил Михайлов.

С другой стороны, отметил собеседник RTVI, США сами развязали России руки, когда вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и стали его нарушать, размещая в Польше и Румынии свои ракеты средней дальности типа «Томагавк» под видом пусковых установок Mk 41 для систем ПРО.

Поэтому, делает вывод Михайлов, удар «Орешником» стал «ассиметричным ответом» на выход США из ДРСМД и месседжем, но не Украине, чей нынешний режим «не субъектен и не обладает суверенитетом», а Западу.