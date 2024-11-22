Число сторонников переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта достигло в России рекордного показателя в 53%, свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field. Почти 80% россиян поддержат решение президента Владимира Путина уже завтра подписать мирное соглашение и остановить военную операцию.

Доля сторонников перехода к переговорам превысила показатель в 50% впервые, до этого она достигала максимум 49% (в феврале и в конце мая — начале июня 2024 года). Сторонников продолжения военных действий оказалось 36% — это минимальный показатель за все время (максимальный — 54% — был в апреле-мае 2022-го).

Гипотетическое решение Путина остановить СВО поддержали бы 79% респондентов (из них 51% «определенно поддержат», остальные 28% — «скорее поддержат»). Этот показатель — рекордный за все время наблюдений: для сравнения, в июле 2022 года решение остановить военный конфликт поддержали бы только 65% участников опроса.

Мирное решение главы государства не готовы поддержать лишь 13% респондентов (из них 8% «определенно не поддержат», 5% — «скорее не поддержат») — это минимальный показатель за все время. Для сравнения, в мае и июле 2022 года против гипотетического мирного соглашения высказывались 27% и 28% соответственно.

Большинство опрошенных — 60% — поддержали бы соглашение о прекращении огня без предварительных условий; 30% выступили против такого сценария. Прекращение огня чаще поддерживают женщины и опрошенные в возрасте от 18 до 44 лет, неприятие этой идеи чаще выражают мужчины и респонденты в возрасте 45 лет и старше.

Почти половина респондентов — 48% — не стали бы отменять решение о начале военных действий на Украине, даже если бы у них была возможность вернуться в прошлое и сделать это. В противовес им, 37% респондентов хотели бы отменить решение о начале военной операции.

Доля тех, кто хотел бы отменить военную операцию, по сравнению с показателем конца мая — начала июня выросла на три процентных пункта, а доля тех, кто не стал бы ее отменять, снизилась на шесть процентных пунктов. Среди респондентов 18-29 лет преобладают те, кто отменили бы начало боевых действий.

Большинство респондентов — 63% — считают ход военных действий успешным для российской армии (в мае-июне этот показатель составлял 69%), 23% — неуспешным (прежний показатель — 18%). Жители крупных городов сравнительно чаще говорят о неуспешности военной операции (30%), тогда как в малых городах и селах 72% оценивают ее как успешную.

Телезрители и те, кто не отменили бы военную операцию в прошлом, значительно чаще считают ее ход успешным. Аудитория телеграм-каналов и те, кто хотели бы предотвратить начало военной операции, более склонны считать ход военного конфликта неуспешным.

Направление, в котором движется Россия, большинство респондентов — 69% — оценили как правильное (в предыдущий раз этот показатель составлял 73%). Почти четверть — 23% — опрошенных считают, что страна выбрала неправильный путь (предыдущий показатель — 18%).