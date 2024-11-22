Выступление президента России Владимира Путина об ответе на удары дальнобойными ракетами — это не столько демонстрация новой ракеты «Орешник», сколько сигнал и предупреждение Западу. Об этом RTVI заявили депутаты Госдумы Александр Бородай и Алексей Журавлев, а также сенаторы Алексей Наумец и Виктор Шептий.

Бородай, также возглавляющий Союз добровольцев Донбасса, заявил, что не нужно в речи президента «искать двойные смыслы». Он добавила, что «эскалация нарастает с каждым днем».

«Ничего нового для нас на самом деле не случилось, за исключением того, что мы применили „Орешник“ — новое средство огневого поражения противника, судя по всему, достаточно эффективное. Подозреваю, что на Запад это может не произвести никакого особенного впечатления, тем более что война происходит не на территории Запада, а, извините, на нашей территории пока что», — сказал он.

По его мнению, применение «Орешника» ситуацию на поле боя «никак не изменит», потому что этот тот тип вооружения, который «не применяется по линии боевого соприкосновения».

«Ситуация 100% никак не изменится, потому что эта штука применяется только по крупным целям, которые находятся более-менее глубоко в тылу противника. От этого что-то может измениться у противника, например, могут быть поражены объекты, имеющие для него очень важное значение. А прямого влияния на ситуацию на поле боя от попадания такой ракеты куда-то глубоко в тыл не будет», — подчеркнул депутат.

Но будет косвенное влияние, добавил Бородай, и оно «начнет проявлять себя со временем, когда у противника будет чего-то не хватать: людей, техники, промышленных мощностей и так далее».

«Эти удары в глубину носят опосредованное значение и сразу на поле боя никак не сказываются», — сказал он.

Первый замглавы комитета по обороне Алексей Журавлев заявил RTVI, что демонстрация ракеты «Орешник» стала «наглядным примером» западным странам, насколько опасным может быть противостояние с Россией. Он добавил, что, судя по видео в соцсетях, у этого боеприпаса «несколько самостоятельных и самонаводящихся боевых частей, которые могут быть и ядерными».

«Неплохо было бы накрыть командные пункты альянса в Европе — самый большой подземный находится в бельгийском городке Монс. Кроме того, законной целью должны быть страны, которые снабжают ВСУ разведывательной информацией, при помощи которой атакуют Россию, — а это Великобритания, Франция, США. Но еще интереснее было бы, если такие ракеты появятся у Кубы и Венесуэлы, в американском подбрюшье. Тогда, возможно, и в США, наконец, задумались бы», — сказал депутат.

Генерал-майор, член комитета Совета Федерации по обороне Алексей Наумец заявил RTVI, что, с его точки зрения, Путин дал понять «людям, которые на Западе будут принимать [ключевые] решения, что на их действия будет адекватная реакция».

«Он говорит: “Ребята, шутить-то не надо. Если вы продолжите, то поверьте — мы не остановимся, так как для меня главным является безопасность моих людей, граждан”. Я это понял вот так, но это, подчеркиваю, мое личное мнение», — отметил сенатор.

На вопрос, можно ли ожидать, что «Орешник» может стать сигналом о готовности применить ядерное оружие, Наумец ответил, что «цена такого решения» очень высока и Россия в этом отношении будет «действовать очень взвешенно».

«Но помните, как сказал президент: если России не будет, то не будет и никого. «Орешник» в этом смысле очень серьезный сдерживающий фактор, чтобы немножко отрезвить людей, которые принимают решения, чтобы они далеко в своих мыслях и решениях далеко не зашли. И как такой сигнал не услышишь?» — задался он вопросом.

Член комитета Совета Федерации по обороне Виктор Шептий заявил RTVI, что Путин в своих решениях действует крайне последовательно. Он напомнил, что ранее был подписан указ об обновлении доктрины ядерного сдерживания, и то, что президент озвучил в своем выступлении, является продолжением той позиции, которая была обозначена прежде.

«Так что в том, что касается ответа на использование дальнобойных ракет иностранного производства, все логично и ожидаемо. Что касается применения ядерного оружия, то в обновленной доктрине все очень подробно описано, в каких случаях оно применяется. А применение «Орешника» должно, думаю, оказать охлаждающее воздействие на безрассудные горячие головы на Западе», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва, запустив баллистическую ракету «Орешник» по военному объекту в украинском Днепре, продемонстрировала свои возможности ответа на «безрассудные» действия Запада. Он добавил, что российская сторона предупредила США о ракетном ударе в автоматическим режиме, потому что ракета средней дальности «Орешник» является баллистической.